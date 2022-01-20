Двобій за путівку на Уемблі: де дивитись матч Арсенал – Ліверпуль та хто фаворит

Юрген Клопп та Мікель Артета проведуть дуель за вихід у фінал Кубка ліги / Фото: Reuters

У четвер, 20 січня, на стадіоні "Емірейтс" відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. У ньому зійдуться Арсенал та Ліверпуль. Початок поєдинку – о 21:45.

Де дивитись матч Арсенал – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Арсенал – Ліверпуль онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На їхню думку, мерсисайдці є фаворитами на вихід у фінал. Котирування на успіх Ліверпуль рівні 1.55, тоді як на Арсенал 2.55. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Арсеналу – 38%

перемога Ліверпуля – 62%

Що ж до результату конкретного матчу, то і тут команда Клоппа виглядає краще. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля становить 2.07, на Арсенал – 3.55. Котирування на нічию рівні 3.70.

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Команди відіграли перші зустрічі тиждень тому на "Енфілді", розписавши нульову нічию. Підсумковий переможець пари 27 лютого у фіналі зустрінеться із Челсі. Нині ж Ліверпуль та Арсенал йдуть недалеко друг від одного в АПЛ.

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Мерсисайдці нині другі з 11-ти очковим відставанням від Манчестер Сіті (є гра в запасі). Арсенал же виборює ТОП-4, йдучи на п'ятому місці. Команда Мікеля Артети випереджає за втраченими очками четвертий Вест Хем, проте за тим самим показником поступається Тоттенхему.

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Команди також воювали у першому колі АПЛ і та гра безперечно залишилася за Ліверпулем (4:0). Голами відзначилися Салах, Мане, Жота та Мінаміно. Щоправда, перші двоє сьогодні Клоппу не допоможуть, бо виступають на Кубку африканських націй.