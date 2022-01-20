Сражение за путевку на Уэмбли: где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль и кто фаворит

Юрген Клопп и Микель Артета проведут дуэль за выход в финал Кубка лиги / Фото: Reuters

В четверг, 20 января, на стадионе "Эмирейтс" состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. В нем сойдутся Арсенал и Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Арсенал – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Реклама

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По их мнению, мерсисайдцы являются фаворитами на выход в финал. Котировки на успех Ливерпуль равны 1.55, тогда как на Арсенал – 2.55. Вероятность результата матча в процентах:

победа Арсенала – 38%

победа Ливерпуля – 62%

Что же касается исхода конкретного матча, то и здесь команда Клоппа выглядит предпочтительнее. Коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2.07, на Арсенал – 3.55. Котировки на ничью равны 3.70.

Реклама

Команды отыграли первую встреч неделю назад на "Энфилде", расписав нулевую ничью. Итоговый победитель пары 27 февраля в финале встретится с Челси. Нынче же Ливерпуль и Арсенал идут недалеко друг от друга в АПЛ.

Читайте также: Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона с новым тренером

Мерсисайдцы нынче вторые с 11-тиочковым отставанием от Манчестер Сити (есть игра в запасе). Арсенал же борется за ТОП-4, идя на пятом месте. Команда Микеля Артеты опережает по потерянным очкам четвертый Вест Хэм, однако по тому же показателю уступает Тоттенхэму.

Реклама

Команды также сразились в первом круге АПЛ и та игра бесспорно осталась за Ливерпулем (4:0). Голами отметились Салах, Мане, Жота и Минамино. Правда, первые двое сегодня Клоппу не помогут, поскольку выступают на Кубке африканских наций.