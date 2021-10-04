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Безсоння гарантоване! Спекотна красуня розтопила Instagram відвертим вбранням (відео)

Андрій Трофімов
4 жовтня, 21:00
Лілі Кілетто любить хвалитися своєю фігурою перед підписниками, не втративши можливості в черговий раз зібрати лайки

Лілі Кілетто підриває Instagram відвертими постами / Фото: Instagram Лілі Кілетто

Американка Лілі Кілетто – одна з найгарячіших покеристок світу. Красуня називає покер швидше хобі, ніж професійним заняттям. В першу чергу Лілі є моделлю і початківцям модельєром.

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Також уродженка Флориди активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося вже понад 75 тисяч шанувальників. Не дивно, адже її знімки в соцмережах не залишать байдужими нікого.

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Днями ж дівчина розпалила підписників завдяки відео в зухвалому одязі. Лілі одягла чорну відкриту білизну і червоні чоботи, продефілювавши перед шанувальниками.

Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі в 2013 році вона виявилася п'ятою в головній події, піднявши 120 тисяч доларів.

А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.

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