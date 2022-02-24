Барселона чи Наполі: хто фаворит і де дивитись матч Ліги Європи

У першому матчі Барселона та Наполі не визначили переможця / Фото: Getty Images

Сьогодні, 24 лютого, пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. У центральній грі дня зустрінуться Наполі та Барселона. Матч відбудеться у Неаполі на стадіоні "Дієго Марадона". початок – о 22:00.

Де дивитись матч Наполі – Барселона ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Барселона є незначним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Хаві рівні 2.63, тоді як на Наполі – 2.81. Коефіцієнт на нічию становить 3.56. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Наполі – 35%

нічия – 28%

перемога Барселони – 37%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут шанси команд також практично рівні – 1.86 на каталонців проти 1.94 на неаполітанців. В процентах – 51% на 49%. Нагадаємо, що у першому матчі команди зіграли внічию – 1:1.

Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону / Фото: Getty Images

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Барселона опустилася до Ліги Європи після провалу в головному клубному турнірі Європи. Каталонці двічі обіграли Динамо, але нічого не змогли вдіяти з Баварією та взяли лише очко у грі з Бенфікою. А ось у чемпіонаті команди справи трохи налагодилися. "Блаугранас" зайшли до топ-четвірки, витіснивши звідти Атлетіко.

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Наполі ж займає третю позицію в Серії А та активно бореться за Скудетто, відстаючи від лідируючого Мілана лише на два бали. У групі Ліги Європи підопічні Спаллетті зуміли обійти Лестер та Легію, проте за додатковими показниками пропустили на перший рядок Спартак.