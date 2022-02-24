23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка 2
Аякс 2
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Барселона чи Наполі: хто фаворит і де дивитись матч Ліги Європи

Анатолій Дерека
24 лютого, 07:11
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі Європи. Наполі та Барселона вже зіграли внічию на "Камп Ноу" і тепер визначать долю путівку до 1/8 фіналу у Неаполі

У першому матчі Барселона та Наполі не визначили переможця / Фото: Getty Images

Сьогодні, 24 лютого, пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. У центральній грі дня зустрінуться Наполі та Барселона. Матч відбудеться у Неаполі на стадіоні "Дієго Марадона". початок о 22:00.

Де дивитись матч Наполі – Барселона ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Барселона є незначним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Хаві рівні 2.63, тоді як на Наполі 2.81. Коефіцієнт на нічию становить 3.56. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Наполі 35%
  • нічия 28%
  • перемога Барселони 37%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут шанси команд також практично рівні 1.86 на каталонців проти 1.94 на неаполітанців. В процентах 51% на 49%. Нагадаємо, що у першому матчі команди зіграли внічию – 1:1.

Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону / Фото: Getty Images

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Барселона опустилася до Ліги Європи після провалу в головному клубному турнірі Європи. Каталонці двічі обіграли Динамо, але нічого не змогли вдіяти з Баварією та взяли лише очко у грі з Бенфікою. А ось у чемпіонаті команди справи трохи налагодилися. "Блаугранас" зайшли до топ-четвірки, витіснивши звідти Атлетіко.

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Наполі ж займає третю позицію в Серії А та активно бореться за Скудетто, відстаючи від лідируючого Мілана лише на два бали. У групі Ліги Європи підопічні Спаллетті зуміли обійти Лестер та Легію, проте за додатковими показниками пропустили на перший рядок Спартак.