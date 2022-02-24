23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика 2
Аякс 2
8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Барселона или Наполи: кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы

Анатолий Дерека
24 февраля, 07:11
Прогноз и список трансляций матча в Лиге Европы. Наполи и Барселона уже сыграли вничью на "Камп Ноу" и теперь определят судьбу путевку в 1/8 финала в Неаполе

В первом матче Барселона и Наполи не определили победителя / Фото: Getty Images

Сегодня, 24 февраля, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В центральной игре дня встретятся Наполи и Барселона. Матч состоится в Неаполе на стадионе "Диего Марадона". Начало в 22:00.

Где смотреть матч Наполи – Барселона ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По мнению Parimatch, Барселона является незначительным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Хави равны 2.63, тогда как на Наполи 2.81. Коэффициент на ничью составляет 3.56. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Наполи 35%
  • ничья 28%
  • победа Барселоны 37%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь шансы команд также практически равные1.86 на каталонцев против 1.94 на неаполитанцев. В процентах 51% на 49%. Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

Кубок Испании – отличная возможность для Хави принести Барселоне трофей в этом сезоне / Фото: Getty Images

Реклама

Барселона опустилась в Лигу Европы после провала в главном клубном турнире Европы. Каталонцы дважды обыграли Динамо, но ничего не смогли поделать с Баварией и взяли лишь очко в игре с Бенфикой. А вот в чемпионате у команды дела немного наладались. "Блаугранас" зашли в топ-четверку, вытеснив оттуда Атлетико.

Читайте также: За поцелуй герба Украины Романа Яремчука наказали в Лиге чемпионов

Наполи же занимает третью позицию в Серии А и активно борется за Скудетто, отставая от лидирующего Милана лишь на два балла. В группе Лиги Европы подопечные Спаллетти сумели обойти Лестер и Легию, однако по дополнительным показателям пропустили на первую строчку Спартак.