Азартний гороскоп на вікенд. Раки ризикують, Діви отримують задоволення

Гороскоп на вікенд для любителів покеру / Фото: Getty Images

Новий Рік наближається семимильними кроками, а бажання розвіятися, відпочити та пограти у щось наростає. Чому б не вибратися в покер-рум або спробувати щастя в онлайні?

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Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Для Овнів будуть найкращі дні для гри в покер. На вас чекають не лише призові, а й кілька крутих нокаутів. Не проґавте свою здобич!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати в Холдем, спробуйте урізноманітнити свої дисципліни та навчитися правил Омахи чи Стаду. Призові вам не гарантовані, але можете отримати новий досвід.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Грайте на повну! Не всі ваші турніри закінчаться призами, однак у цьому випадку кількість б'є якість. Реєструйтесь у кількох івентах і щастя прийде вам до рук.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Говорять: "Хто не ризикує, то не п'є шампанського". Тож ризикуйте та пийте! Агресивний стиль гри допоможе вам взяти гору над опонентами. Не бійтеся навіть блефувати.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не грайте у складні роздачі. Суперники вас читатимуть, тому радимо ставити на стовідсоткові комбінації. І не забудьте про окуляри, вас не повинні розкусити!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Вам найближчими днями буде все під силу, не бійтеся реєструватися на серйозні турніри. Навіть якщо ви не потрапите до ITM, задоволення вам гарантоване.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

На вас чекає багато адреналіну, який буде конвертований у призові. Блефуйте та дійте ризиковано, виграш зовсім близько!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Пограйте в покер із друзями чи колегами, можна навіть не на гроші. Хороша компанія принесе вам незабутні емоції та радість.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Увечері вам буде гарантований виграш за столом. Головне – не полінуйтеся зареєструватися в онлайн або офлайні щодня. Не проґавте свій шанс!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Вам поки що не варто підвищувати ліміти. На звичному рівні ви досягнете успіху, проте якщо зайдете далі, на вас чекатиме провал.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від ризику, можете потрапити в неприємності. Краще поводитися тихо за столом і не підвищувати ставки без причини.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Чому б не підучити теорію і не простежити за відомими гравцями на YouTube? Ви зможете отримати для себе важливі знання, які знадобляться на практиці.