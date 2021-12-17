Азартний гороскоп на вікенд. Раки ризикують, Діви отримують задоволення

Гороскоп на вікенд для любителів покеру / Фото: Getty Images
Новий Рік наближається семимильними кроками, а бажання розвіятися, відпочити та пограти у щось наростає. Чому б не вибратися в покер-рум або спробувати щастя в онлайні?
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Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Для Овнів будуть найкращі дні для гри в покер. На вас чекають не лише призові, а й кілька крутих нокаутів. Не проґавте свою здобич!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не намагайтеся грати в Холдем, спробуйте урізноманітнити свої дисципліни та навчитися правил Омахи чи Стаду. Призові вам не гарантовані, але можете отримати новий досвід.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Грайте на повну! Не всі ваші турніри закінчаться призами, однак у цьому випадку кількість б'є якість. Реєструйтесь у кількох івентах і щастя прийде вам до рук.
РАК. 22 червня – 22 липня
Говорять: "Хто не ризикує, то не п'є шампанського". Тож ризикуйте та пийте! Агресивний стиль гри допоможе вам взяти гору над опонентами. Не бійтеся навіть блефувати.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Не грайте у складні роздачі. Суперники вас читатимуть, тому радимо ставити на стовідсоткові комбінації. І не забудьте про окуляри, вас не повинні розкусити!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Вам найближчими днями буде все під силу, не бійтеся реєструватися на серйозні турніри. Навіть якщо ви не потрапите до ITM, задоволення вам гарантоване.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
На вас чекає багато адреналіну, який буде конвертований у призові. Блефуйте та дійте ризиковано, виграш зовсім близько!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Пограйте в покер із друзями чи колегами, можна навіть не на гроші. Хороша компанія принесе вам незабутні емоції та радість.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Увечері вам буде гарантований виграш за столом. Головне – не полінуйтеся зареєструватися в онлайн або офлайні щодня. Не проґавте свій шанс!
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вам поки що не варто підвищувати ліміти. На звичному рівні ви досягнете успіху, проте якщо зайдете далі, на вас чекатиме провал.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Утримайтеся від ризику, можете потрапити в неприємності. Краще поводитися тихо за столом і не підвищувати ставки без причини.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Чому б не підучити теорію і не простежити за відомими гравцями на YouTube? Ви зможете отримати для себе важливі знання, які знадобляться на практиці.