Азартний гороскоп на вікенд. Блискавичні Леви та усміхнені Козероги

Гороскоп на вікенд для любителів покеру / Фото: Getty Images
Вихідні на носі, а сьогодні ще й у Києві стартує велика серія PokerMatch UA Millions. Чудова можливість весело провести уїк-енд за покерним столом!
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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Не варто покладатися на інтуїцію, надішліть її якомога далі. Лише гра за правилами принесе пристойний профіт. І не лізьте за столи із високими лімітами.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
На вас чекає непростий уїк-енд. Майже кожна роздача забиратиме у вас тонни нервів, але успіх може прийти несподівано. Не ризикуйте часто!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Ризик має бути обґрунтований. Тільки він дозволить Близнюкам стати "королем" за овальним столом. При цьому не варто зазнаватися, майстерні гравці можуть несподівано вам розкусити.
РАК. 22 червня – 22 липня
Ракам інтуїція підкаже кілька виграшних роздач. Не бійтеся підіймати ставки навіть з 72 якщо у вас з'явилася чуйка. Блеф стане вашим близьким другом.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Левам не йдуть довгі роздуми. Лише швидкі та інтуїтивні рішення дадуть вам гучні виграші. Слухайте внутрішній голос і слідуйте йому без сумніву.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Цими вихідними ваш настрій змінюватиметься багато разів, як і гра. Не рекомендуємо блефувати при поганому настрої. А краще будьте на позитиві та удача винагородить вас.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Зробіть упор на тайтову та спокійну гру. Саме вона просуне вас з турніру. В іншому випадку ви ризикуєте багато програти через неправильну тактику.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Це не ваші дні, не ризикуйте великою сумою. Дуже велика можливість програти. Радимо як мінімум до понеділка грати на умовні фішки або ж на низьких лімітах.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Стрільці – улюбленці Фортуни. Можете сміливо йти ва-банк, якщо вважаєте, що це може принести вам профіт. Агресивна гра збільшить банкрол.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Як кажуть покеристи, від посмішки стане стек більшим. Позитивний настрій супроводжуватиме вас протягом кожної гри. Не вішайте носа і виграш прийде!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
У жодному разі не піддавайтеся настрою. Лише тверезий погляд на роздачі забезпечить вам успіх. Великий стек може ввести вас у стан ейфорії, тому слід якнайшвидше опуститися з небес на Землю.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Ви захочете вплутатися в гру навіть зі слабкою картою, але не сподівайтеся на удачу! У найбільш невідповідний момент є ризик програти більшу частину банкролу. Тверезо оцінюйте свої шанси.