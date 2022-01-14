Азартный гороскоп на уикенд. Молниеносные Львы и улыбчивые Козероги

Гороскоп на уикенд для любителей покера / Фото: Getty Images

Выходные на носу, а сегодня еще и в Киеве стартует крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Отличная возможность весело провести уикенд за покерным столом!

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

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Не стоит полагаться на интуицию, отправьте эго подальше. Лишь игра по правилам принесет солидный профит. И не лезьте за столы с высокими лимитами.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вас ожидает непростой уикенд. Почти каждая раздача будет забирать у вас тонны нервов, но успех может прийти неожиданно. Не рискуйте часто!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Риск должен быть обоснованный. Только он позволит Близнецам стать "королем" за овальным столом. При этом не стоит зазнаваться, мастеровитые игроки могут неожиданно для вас раскусить.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Ракам интуиция подскажет несколько выигрышных раздач. Не бойтесь поднимать ставки даже с 72, если у вас появилась чуйка. Блеф станет вашим близким другом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Львам не идут долгие раздумия. Лишь быстрые и интуитивные решения дадут вам громкие выигрыши. Слушайте внутренний голос и следуйте ему без сомнения.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

На этих выходных ваше настроение будет меняться много раз, как и игра. Не советуем блефовать при плохом настроении. А лучше будьте на позитиве и удача вознаградит вас.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Сделайте упор на тайтовую и спокойную игру. Именно она продвинет вас по турниру. В противном случае вы рискуете много проиграть из-за неверной тактики.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Это не ваши дни, не рискуйте большой суммой. Очень большая вероятность проиграть. Советуем как минимум до понедельника играть на условные фишки или же на низких лимитах.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Стрельцы – любимчики Фортуны. Можете смело идти ва-банк, если считаете, что это может принести вам профит. Агрессивная игра увеличит ваш банкролл.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Как говорят покеристы, от улыбки станет стек крупней. Положительное настроение будет сопровождать вас в течение каждой игры. Не вешайте нос и выигрыш придет!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Ни в коем случае не поддавайтесь настроению. Лишь трезвый взгляд на раздачи обеспечит вам успех. Крупный стек может ввести вас в состояние эйфории, поэтому следует как можно скорее опуститься с небес на Землю.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Вы захотите ввязаться в игру даже со слабой картой, но не надейтесь на удачу! В самый неподходящий момент есть риск проиграть большую часть банкролла. Трезво оценивайте свои шансы.