Азартний гороскоп на вікенд. Тверезі Терези та червоні Водолії

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Цими вихідними в Україні переводять час на годину назад, а це означає, що в ніч із суботи на неділю гравці зможуть на годину довше грати у покер.

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Чи готові ви до випробування та чого чекати за овальним столом цим вікендом? Астрологи дали азартний прогноз на найближчі вихідні. Давайте разом дізнаємося, до кого успіх повернеться обличчям!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не забудьте взяти із собою за стіл навушники. Сторонні звуки будуть відволікати вас, тоді як вам необхідно сконцентруватися на грі. Довіртеся своїй майстерності.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Кишенькові пари часто прилітатимуть до вас. Скористайтеся ними вправно і ви обов'язково зловите сет або навіть фул-хаус, який виведе вас у лідери.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Радимо відкласти свої справи на вечір, оскільки успіх у картах прийде до вас у першій половині дня. Починайте грати раніше і тоді буде більше шансів на успіх.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Зробіть паузу і поспостерігайте за грою збоку, карти не будуть вам прихильні. Краще прибережіть свій банкрол і повчіться на чужих помилках.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Обмежте спілкування із суперниками та не реагуйте на репліки у ваш бік. Концентрація та націленість на результат принесуть вам бажаний приз.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

На вас чекає непроста гра з шансами на виліт перед призовою зоною. Не впевнені у своїй комбінації? Пасуйте і сидіть тихо.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Цими вихідними утримайтеся від алкоголю за покерним столом. Навіть пиво або коктейль зіб'ють вас з пантелику, зберігайте тверезий розум.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Готуйте свій комп'ютер або інший гаджет до довгих годин роботи, адже ваша удача знаходиться в онлайні. Утримайтеся від "живої" гри, ваші емоції можуть стати для вас фатальними.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вдалий момент для гри в Техаський Холдем. Не експериментуйте з видами покеру та дотримуйтесь своєї стратегії. Призи не обійдуть вас стороною.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

У вихідні вам прилетить фулл-хаус, який змінить ваше становище за столом і зробить фаворитом турніру. Не пропустіть його, прибуток вам гарантований.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Вирушайте на гру у червоному одязі, адже сьогодні це ваш колір. Бубни та черви будуть у вас часто, саме на картах цих мастей ви зможете піднятися.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не бійтеся йти до олл-ін. Це допоможе вам наростити свій стек та дістатися до призів. А ось на пізніх стадіях краще зіграти спокійніше.