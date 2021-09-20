Азартний гороскоп на вікенд. Різкі Тельці та ризикові Стрільці

Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images
Вже сьогодні стартує 38-ий тиждень 2021 року. Гравці в покер вже починають планувати свою участь в турнірах. Багато покеристи дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.
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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Не варто насідати на міцний алкоголь, він сплутає вам всі карти в прямому і переносному сенсі. Вино або шампанське – ваш максимум на цей тиждень.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі? Ідіть в олл-ін не думаючи! Успіх на старті зумовить вашу подальшу гру.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Радимо не братися за довгі МТТ-турніри. Пограйте в кеш-ігри або Sit&Go. Ви зможете заощадити час і на короткій дистанції вам не буде рівних.
РАК. 22 червня – 22 липня
Ловіть натсовий стріт, він дозволить вам перевернути вашу гру і вирватися в лідери. Особливо уважно поставтеся до коннектерів на руках.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Вам варто відпочити від Холдему та урізноманітнити свою гру. Спробуйте себе в Омасі, вивчіть правила Блекджека. Саме там ховається ваш птах щастя.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Ваша інтуїція – запорука успіху на цей тиждень. Є погане передчуття? Відкладіть гру в покер на потім. Якщо ж відчуваєте ейфорію, прапор вам у руки. Вас буде не здолати!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Поглибте свої теоретичні знання, їх нестача може зіграти з вами злий жарт. Визначте свої слабкі сторони і дізнайтеся у майстрів, як виправити недоліки.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Влаштуйте собі покерний марафон на цьому тижні. Не залишайте дні без гри в покер, ваш кураж допоможе вам домогтися солідних призових.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не бійтеся блефувати і діяти розкуто. Ваша агресія допоможе вам керувати столом і диктувати свої умови гри. Хто не ризикує – той не п'є шампанського!
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відкладіть гру на кінець тижня, в будні дні Фортуна буде не на вашому боці. Займіться роботою і сім'єю, тоді як на вихідних можете виділити час під покер.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Зіграйте зі знайомими вам людьми. Їх манера гри буде для вас звичною і ви зможете добре прочитати емоції суперника. Скористайтеся цим!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Візьміть гарячий чай, усядьтесь зручніше в кріслі або ліжку і залітайте в онлайн-турніри. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, на відміну від офлайну.