Азартний гороскоп на Різдво. Близнюки беруть реванш, Діви йдуть ва-банк

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Найближчими вихідними розтягнуться аж на три дні, адже в суботу святкуватимуть католицьке Різдво. До того ж 25 грудня PokerMatch проведе неймовірний безкоштовний турнір із гарантією 1 мільйон гривень. Чому б не присвятити вихідні вечори покеру?

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Найчастіше гравці бувають дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі три дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Алкоголь може стати на заваді на шляху до призів, не зловживайте ним під час гри в покер. До того ж від спиртного можуть виникнути й інші проблеми, тому тримайте себе в руках!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на агресивну гру, вона допоможе виграти турнір. Не бійтеся підвищувати ставки навіть із мінімальною парою на руках, суперники вас боятимуться.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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На вихідних вам судилося зустріти давнього знайомого, з яким ви зведете рахунки та візьмете реванш. Не дайте йому вийти сухим із води, дійте наполегливо та рішуче.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

На Різдво ваше улюблене число буде 25, тому у жодному разі не скидайте руку з "двійкою" та "п'ятіркою". Вона принесе вам вдалу комбінацію, завдяки якій ви зможете впритул наблизитися до перемоги.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Якщо бачите, що у суперника слабка рука, добивайте його якнайшвидше. Навіть блеф дозволить вам узяти гору над невпевненими опонентами.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Покладіться на успіх і підіть в олл-ін на першій же роздачі. Якщо боїтеся всадити бай-ін, можете спробувати на низьких лімітах. Однак подвоєння зі старту дасть вам чудову підмогу для майбутнього чемпіонства.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Візьміть паузу до Нового року та поспостерігайте за турнірами як глядач. Куди краще дивитись, як хтось програє, аніж самому опинитися на його місці.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вас чекає успіх у картах цього вікенду, проте явно не в покері. Спробуйте себе у преферансі чи блекджеку, впровадьте у своє життя різноманітність.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам обов'язково потрібно зіграти кілька турнірів у вихідні, бажано в різні дні. В одному з них на вас чекає великий успіх, тому не бійтеся перенапружити себе грою.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Лише акуратний стиль принесе вам профіт, робіть ставку лише на стовідсоткові комбінації. Везіння буде не на вашому боці, тому покладайтеся лише на свою майстерність.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Ставте по-крупному, везіння буде на вашому боці цих вихідних. Якщо ви бачите стріт-дро або флеш-дро на флопі, підвищуйте ставки! Фортуна усміхнеться вам.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Порушення та азарт можуть сильно позначитися на вашому банкролі, причому як з позитивного, так і негативного боку. Візьміть себе в руки та не дозволяйте емоціям змусити вас приймати необдумані рішення.