Азартний гороскоп на тиждень. На Тельців чекає марафон, Водолії шукають різноманітність

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images
Сьогодні стартує другий повноцінний тиждень 2022 року. Більшість із нас встигли відгуляти свята, а хтось уже чимало пограв в онлайні та вже готується до першої великої живої серії року в Україні.
Читайте також: Азартний гороскоп на 2022 рік
Покеристи часто забобонні і охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Попрацюйте над своїми теоретичними знаннями, їх брак може погано позначитися на практиці. Визначте свої слабкі сторони та дізнайтеся у майстрів, як їх виправити.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Влаштуйте собі покерний марафон цього тижня. Грайте кожен день, ваш кураж допоможе досягти солідних призових і набити руку перед великими турнірами.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не відмовляйтеся від блефу, дійте ризиковано. Агресія допоможе вам керувати столом та диктувати свої умови гри.
РАК. 22 червня – 22 липня
Заплануйте гру на кінець тижня, в будні Фортуна повернеться до вас зовсім не обличчям. Займіться роботою та сім'єю, тоді як у вихідні можете виділити час під покер.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Зберіться на покер із друзями або знайомими вам людьми. Їхня манера гри буде вам звичною, ви зможете прочитати їхні емоції та виграти призи.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Гарячий чай чи кава – ваш вірний соратник цього тижня. Сідайте зручніше у крісло та залітайте в онлайн. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, а не в офлайні.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Не налітайте на міцний алкоголь, він завадить вам зосередитись на грі та зберігати концентрацію у відповідальні моменти. Вино чи шампанське – ваш максимум.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Якщо ви отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі, йдіть в олл-ін відразу! Успіх на старті визначить вашу подальшу гру.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не беріться за довгі МТТ-турніри, концентрації вам не вистачить. Найкраще зіграйте в кеш або Sit&Go, на короткій дистанції вам не буде рівних.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Залітайте на фріроли та не витрачайтеся на бай-іни. Успіх допоможе вам заробити призи, які в майбутньому ви зможете примножити в кеш-іграх.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Відпочиньте від Холдему та зробіть свою гру різноманітнішою. Можете спробувати себе в Омах або вивчити правила Блекджека. Можливо, саме там ховається ваш птах щастя.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Інтуїція цього тижня вас не буде підбивати, це ваша запорука успіху. Якщо є погане передчуття, відкладіть гру потім. Але якщо підходить ейфорія, вас не здолати, мучте!