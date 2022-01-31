Азартний гороскоп на лютий. Тельці блефують, Скорпіони сидять вдома, Козероги веселяться

Гороскоп для любителів покеру

Вже завтра стартує другий місяць 2022 року. Лютий виявиться досить коротким, тому за цей час потрібно встигнути добре пограти в покер. Можливо, варто рвонути до Шарм-ель-Шейху на тиждень, щоб відвідати Sharm Poker Open.

Яким буде цей місяць для гравців? Астрологи дали прогноз для любителів карток на лютий. Давайте разом дізнаємось, чого слід очікувати за овальним столом.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Вам потрібно бути уважними у лютому. Якщо ви пропустите преміальну роздачу або не повірите в середню комбінацію, це може спричинити це. Одна рука може вирішити вашу долю.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Лютий пройде для Тельців під знаком блефу. Не бійтеся показувати сильну руку чи сподіватися на доїзди. Це себе окупить, а ви отримаєте задоволення та непогані призові.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на свою інтуїцію, вона вас не підводитиме. Якщо ви відчуваєте, що ваша роздача, не бійтеся підіймати ставки, навіть маючи середні шанси.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Обережно грайте проти досвідчених гравців, а краще – уникайте їх. Майстерність зіграє проти вас, тому сподівайтеся хіба що на їхню чорну смугу чи свій успіх. А краще відточуйте скіл на фішах.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Цього місяця на вас чекає не один флеш, тому довіряйте одномастним картам. Якщо ж флоп зіграв вам у масть, можете підвищувати ставки та чекати на закриття комбінації.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Обов'язково підтягніть теорію, інакше її недолік може негативно вплинути на успіхи в турнірах. І поменше орієнтуйтесь на інтуїцію чи свій настрій, лише гра "за підручником"!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

На вас чекає непростий місяць, у призи ви будете потрапляти нечасто. Виберіть кілька івентів на весь лютий і підготуйтеся до них з повною віддачею. Тоді є шанси на призи.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від офлайн-ігор, живі серії можуть вам принести хіба що емоції, але не більше. Залітайте в онлайн та катайте кожен день. Саме в інтернеті живе ваш птах щастя.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам час піти на підвищення і зареєструватися на недешеві івенти. Це велика відповідальність, але також і чудова можливість зробити крок уперед.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Зберіться кілька разів на гру з друзями або знайомими і порадуйтесь від душі. У чужій компанії ви почуватиметеся не у своїй тарілці, що позначиться на результатах.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх у кеш-іграх, тому забудьте поки що про МТТ-турніри. Визначте допустимий банк та залітайте з ним за стіл. У вас є великі шанси подвоїтися!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від ігор у будні дні, ваша голова буде забита робітниками та сімейними справами. Відкладіть гру на вихідні та використовуйте ці два дні по максимуму, щоб набити непоганий профіт.