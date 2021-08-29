Азартний гороскоп на 29 серпня. Агресивні Леви та обережні Овни

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images
Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 29 серпня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, кому не варто брати карти в руки, а до кого удача повернеться обличчям!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Радимо грати обережніше. Можливі як вдалі смуги, так і провали. Намагайтеся грати надійно, не варто підіймати ставки, маючи на руках неготову комбінацію.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Тельцям слід грати холоднокровно. Не розганяйте банк, якщо невпевненими у своїй руці, будьте обережні з коллами на рівері.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Спробуйте грати в міру творчо. Тверезо оцінюйте силу своїх рук. Низьку пару варто розігрувати обережно, а при високих слід робити серйозний рейз при попаданні в сет.
РАК. 22 червня – 22 липня
Отримавши сильну комбінацію, не поспішайте безоглядно робити велику ставку. Зробіть чек, погляньте на флоп і дії опонента. Ви можете розкусити його блеф!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Левам слід грати агресивно у відповідні моменти. Можна спробувати вибити фішки блефом, якщо суперники будуть робити чек.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
На вас сьогодні чекає успіх, спробуйте не підвести Фортуну необдуманими ставками. Навіть з поганою рукою ви зможете отримати сет або стріт.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Непростий день для Терезів. Звичні для вас стратегії не пройдуть, тому попрацюйте над іншими тактиками. Призи для вас сьогодні малоймовірні.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Радимо добре відпочити та виспатися, щоб мати запас сил для гри. Ваш івент затягнеться надовго, тому будьте готові стримувати емоції та бути в тонусі.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Сьогодні ваша максимальна комбінація – це стріт, вище вам не випаде. Якщо бачите, що опоненти можуть зібрати флеш або фул-хаус, скидайте карти.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Велика ймовірність програти більшу частину стека з сильною комбінацією (каре або фулл-хаусом). А ось на звичайній парі або сеті вам сьогодні може пощастити.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Навчіться в потрібний момент скидати карти. Це дозволить вам не програти багато фішок і зберегти їх на вирішальні роздачі. Ваше щастя прийде!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Попрацюйте над теорією і розбором помилок в минулих сесіях. Це допоможе вам уникнути провалу сьогодні та зачепитися за призи.