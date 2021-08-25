Азартний гороскоп на 25 серпня. Сміливі Тельці та обережні Діви

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels
Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 25 серпня 2021 року. Давайте дізнаємося, чи варто вам брати карти в руки і як поводитись за покерним столом!
Читайте також: П'ять важливих речей, які потрібно взяти з собою на покер
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Не варто гнатися за прибутком, намагаючись зловити двох зайців. Виберіть один великий турнір і зробіть на нього ставку. Удача допоможе вам.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не задовольняйтеся сьогодні малим. У вас є всі шанси на хороший виграш, оскільки фарт сьогодні на вашому боці. Грайте сміливо!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
У першій половині гри поводьтеся спокійно. Головне – підібратися до призових і тоді доля винагородить вас за терпіння.
РАК. 22 червня – 22 липня
На вас сьогодні очікують фінансові проблеми. Не варто серйозно вкладатися в покер, ввечері будете пошкодувати.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Візьміть на гру свою другу половинку. Вона стане вашим талісманом в боротьбі за призи, навіть якщо буде грати проти вас.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Сьогодні не радимо ризикувати по-крупному. Ваші рішення не завжди будуть виправданими, тому можете зазнати серйозних збитків.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
У вас намічається апстрік, хапайте свого птаха щастя за хвіст. Якщо зможете подвоїтися в початкових роздачах, перемоги вам не уникнути.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Чуйка сьогодні буде грати за вас, довіртеся їй. Не варто звертатися за допомогою до логіки, вона вас тільки заплутає.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Готуйтеся до напруженої гри з можливою поразкою. Тільки зважені рішення дадуть вам профітів. Доїздів чекати не варто.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відмовтеся від експериментів за столом і будьте собою. Якщо ви відчуваєте, що час піти в олл-ін, йдіть і не сумнівайтеся!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Успіх супроводжуватиме в першій половині гри. Спробуйте цим скористатися, оскільки ввечері на неї розраховувати не варто.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Не особливо вдалий день для гри. Краще візьміть перепочинок і підготуйте кошти на майбутні івенти.