Австралійський ураган пройшов по Лас-Вегасу: найкращий гравець 2021 року виграв мільйон доларів (відео)

Майклу Аддамо підкорився третій браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. На івент з'їхалися найкращі гравці світу, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Вночі завершився один з найдорожчих турнірів серії High Roller NLH 8-Handed. Бай-ін в подію склав аж 50 тисяч доларів , тому не дивно, що зареєструвався на нього лише 81 особа.

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Подія зібрала чимало іменитих покеристів, але багато хто з них не потрапили в призи (Філ Хельмут, Даніель Негреану, Девід Пітерс). В ITM опинилися 13 гравців, з яких до фіналки не потрапили Йохан Жильбер, Ентоні Зінно, Скотт Болл та Ден Сміт.

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У вирішальній стадії панували австралієць Майкл Аддамо та один з найбагатших гравців в історії Джастін Бономо. Вони і вийшли в хедз-ап з приблизно рівними стеками.

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Спочатку перевагу в дуелі захопив Бономо, але після декількох невдалих роздач став андердогом і невдало в результаті пішов в олл-ін.

Майкл Аддамо:

Джастін Бономо:

Гравці виставилися відразу на префлопі й перші карти дали перевагу австралійцю. Ситуація змінилася на терні, коли Джастіну прилетіла ще одна десятка для сету.

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На рівері у Майкла було лише шість аутів – тузи або два валети, що залишилися. І саме ощасливив Аддамо, зробивши його переможцем івенту хайролерів.

Для гравця це вже третій браслет WSOP після двох успіхів у 2018 році. За цим показником він наздогнав таких ікон покеру як Антоніо Есфандіарі і, власне, Джастіна Бономо.

Крім того, Майкл закріпив за собою лідерство в списку найбільш успішних покеристів 2021 року. З січня австралієць заробив за овальним столом аж 6,1 мільйона доларів.

"Якась частина скілу тут замішана. Але така велика кількість моїх перемог пояснюється удачею. Я граю по стратегії великих ставок – це не секрет. Звичайно, іноді з такою стратегією ти будеш вилітати на перших рівнях, але іноді будеш збирати великий стек. Мене називають найкращим гравцем. Це створює деякий тиск. Я намагаюся бути скромним".

Результати фінального столу WSOP #38 High Roller NLH 8-Handed :