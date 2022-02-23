22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Атлетіко проти Манчестер Юнайтед: де дивитись матч Ліги чемпіонів та хто фаворит

Анатолій Дерека
23 лютого, 06:47
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Атлетіко та Манчестер Юнайтед проведуть перший раунд битви за прохід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Луїс Суарес та Кріштіану Роналду зійдуться до 1/8 фіналу ЛЧ

У середу, 23 лютого, пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній грі дня зустрінуться Атлетіко та Манчестер Юнайтед . Матч відбудеться у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано". початок о 22:00.

Де дивитись матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Атлетіко є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Сімеоне рівні 2.60, тоді як на МЮ 3.00. Коефіцієнт на нічию становить 3.10. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Атлетіко 37%
  • нічия 31%
  • перемога Манчестер Юнайтед 32%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага вже на боці англійців 1.74 проти 2.16 на іспанці. В процентах 55% на 45%. Друга зустріч пройде в Манчестері 15 березня.

Гравці Атлетіко / Фото: Reuters

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Атлетико є чинним чемпіоном Іспанії, проте нині насилу бореться за влучення в топ-четвірку. "Матрацники" ділять 4-5 місця з Барселоною, проте зіграли на матч більше. Що ж до євроосені, то мадридці змогли обійти в групі Порту та Мілан, а ось із Ліверпулем іспанці вже нічого вдіяти не змогли.

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У свою чергу Ман Юнайтед виграв свій квартет, у якому знаходилися Вільярреал, Аталанта та Янг Бойз. У чемпіонаті ж "червоні дияволи" також борються за путівку до ЛЧ наступного сезону. МЮ йде на 4 місці та випереджає Вест Хем з Арсеналом на чотири бали. Тим не менш, у "канонірів" є ще аж три матчі у запасі.