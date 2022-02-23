Атлетико против Манчестер Юнайтед: где смотреть матч Лиги чемпионов и кто фаворит

Луис Суарес и Криштиану Роналду сойдутся в 1/8 финала ЛЧ

В среду, 23 февраля, пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной игре дня встретятся Атлетико и Манчестер Юнайтед. Матч состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Атлетико – Манчестер Юнайтед ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Атлетико является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Симеоне равны 2.60, тогда как на МЮ –3.00. Коэффициент на ничью составляет 3.10. Вероятность итога матча в процентах:

победа Атлетико – 37%

ничья – 31%

победа Манчестер Юнайтед –32%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес уже на стороне англичан–1.74 против 2.16 на испанцев. В процентах – 55% на 45%. Ответная встреча пройдет в Манчестере 15 марта.

Игроки Атлетико / Фото: Reuters

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Атлетико является действующим чемпионом Испании, однако нынче с трудом борется за попадание в топ-четверку. "Матрасники" делять 4-5 места с Барселоной, однако сыграли на матч больше. Что же касается евроосени, то мадридцы смогли обойти в группе Порту и Милан, а вот с Ливерпулем испанцы уже ничего поделать не смогли.

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В свою очередь Ман Юнайтед выиграл свой квартет, в котором находились Вильярреал, Аталанта и Янг Бойз. В чемпионате же "красные дьяволы" также сражаются за путевку в ЛЧ на следующий сезон. МЮ идет на 4 месте и опережает Вест Хэм с Арсеналом на четыре балла. Тем не менее, у "канониров" есть еще аж три матча в запасе.