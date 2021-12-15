Арсенал – Вест Гем: де дивитись матч і хто фаворит

Арсенал – Вест Гем. Ерон Рамздейл та Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч дня сьогодні – в Англії. Зустрічаються дві команди з Лондона – Арсенал та Вест Гем. Команди, що претендують на "зону Ліги чемпіонів", тобто на фініш в першій четвірці за підсумками сезону.

Вест Гем із нашим Андрієм Ярмоленком займає четвертий рядок у таблиці Прем'єр-ліги (28 очок), а Арсенал йде шостим (26 очок). Переможець сьогодні точно буде у ТОП-4, а той, хто програє, – за її межами. Перша четвірка в Англії потрапляє до Ліги чемпіонів.

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ГЕМ: ДЕ ДИВИТИСЯ ТРАНСЛЯЦІЮ

Матч у прямому ефірі покаже канал Setanta Sports+. Також дивитися гру Арсенал – Вест Гем онлайн можна на сервісі OLL.TV (у підписці).

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ГЕМ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Господарі – фаворити. У Parimatch коефіцієнт на перемогу Арсеналу дорівнює 2.15, на нічию – 3.60, а на перемогу Вест Гема – 3.40. Імовірність результату матчу за котируваннями:

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перемога Арсеналу – 45%

нічия – 27%

перемога Вест Гема – 28%

Також аналітики прогнозують велику кількість забитих голів. Коефіцієнт на три і більше голи – 1.83, на два або менше – 2.05.