15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Арсенал – Вест Гем: де дивитись матч і хто фаворит

Андрій Трофімов
15 грудня, 19:41
Прогноз та список трансляцій битви за Лігу чемпіонів. Переможець сьогоднішнього матчу займе місце у ТОП-4 Прем'єр-ліги

Арсенал – Вест Гем. Ерон Рамздейл та Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч дня сьогодні – в Англії. Зустрічаються дві команди з Лондона – Арсенал та Вест Гем. Команди, що претендують на "зону Ліги чемпіонів", тобто на фініш в першій четвірці за підсумками сезону.

Вест Гем із нашим Андрієм Ярмоленком займає четвертий рядок у таблиці Прем'єр-ліги (28 очок), а Арсенал йде шостим (26 очок). Переможець сьогодні точно буде у ТОП-4, а той, хто програє, – за її межами. Перша четвірка в Англії потрапляє до Ліги чемпіонів.

Реклама

АРСЕНАЛ – ВЕСТ ГЕМ: ДЕ ДИВИТИСЯ ТРАНСЛЯЦІЮ

Матч у прямому ефірі покаже канал Setanta Sports+. Також дивитися гру Арсенал – Вест Гем онлайн можна на сервісі OLL.TV (у підписці).

Реклама

АРСЕНАЛ – ВЕСТ ГЕМ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Господарі – фаворити. У Parimatch коефіцієнт на перемогу Арсеналу дорівнює 2.15, на нічию – 3.60, а на перемогу Вест Гема – 3.40. Імовірність результату матчу за котируваннями:

Реклама
  • перемога Арсеналу – 45%
  • нічия – 27%
  • перемога Вест Гема – 28%

Також аналітики прогнозують велику кількість забитих голів. Коефіцієнт на три і більше голи – 1.83, на два або менше – 2.05.