15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
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Арсенал – Вест Хэм: где смотреть матч и кто фаворит

Андрей Трофимов
15 декабря, 19:41
Прогноз и список трансляций битвы за Лигу чемпионов. Победитель сегодняшнего матча займет место в ТОП-4 Премьер-лиги

Арсенал - Вест Хэм. Эрон Рамздейл и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч дня сегодня – в Англии. Встречаются две команды из Лондона – Арсенал и Вест Хэм. Команды, претендующие на "зону Лиги чемпионов", т.е. на попадание в первую четверку по итогам сезона.

Вест Хэм с нашим Андреем Ярмоленко занимает четвертую строчку в таблице Премьер-лиги (28 очков), а Арсенал идет шестым (26 очков). Победитель сегодня точно будет в ТОП-4, а проигравший – за ее пределами. Первая четверка в Англии попадает в Лигу чемпионов.

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports +. Также смотреть игру Арсенал – Вест Хэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Хозяева – фавориты. В Parimatch коэффициент на победу Арсенала равен 2.15, на ничью – 3.60, а на победу Вест Хэма – 3.40. Вероятность результата матча по котировкам:

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  • победа Арсенала – 45%
  • ничья – 27%
  • победа Вест Хэма – 28%

Также аналитики прогнозируют большое количество забитых голов. Коэффициент на три и больше гола – 1.83, на два или меньше – 2.05.