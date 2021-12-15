Арсенал – Вест Хэм: где смотреть матч и кто фаворит

Арсенал - Вест Хэм. Эрон Рамздейл и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч дня сегодня – в Англии. Встречаются две команды из Лондона – Арсенал и Вест Хэм. Команды, претендующие на "зону Лиги чемпионов", т.е. на попадание в первую четверку по итогам сезона.

Вест Хэм с нашим Андреем Ярмоленко занимает четвертую строчку в таблице Премьер-лиги (28 очков), а Арсенал идет шестым (26 очков). Победитель сегодня точно будет в ТОП-4, а проигравший – за ее пределами. Первая четверка в Англии попадает в Лигу чемпионов.

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports +. Также смотреть игру Арсенал – Вест Хэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Хозяева – фавориты. В Parimatch коэффициент на победу Арсенала равен 2.15, на ничью – 3.60, а на победу Вест Хэма – 3.40. Вероятность результата матча по котировкам:

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победа Арсенала – 45%

ничья – 27%

победа Вест Хэма – 28%

Также аналитики прогнозируют большое количество забитых голов. Коэффициент на три и больше гола – 1.83, на два или меньше – 2.05.