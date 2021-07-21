Апетитна покерна модель похизувалася своїм бюстом у відвертому купальнику (фото)

Лілі Кілетто показала гарячий знімок з пляжу, де позує в досить відкритому купальнику

/ Фото: Instagram Лілі Кілетто

Лілі Кілетто є однією з найгарячіших покерісток світу. Дівчина називає покер швидше своїм хобі, ніж професійним заняттям, адже вона є моделлю і початківцям модельєром.

Також уродженка Флориди активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося вже понад 70 тисяч шанувальників. Сьогодні красуня порадувала фоловерів новим гарячим знімком з пляжу. Лілі позує в апетитному купальнику чорно-рожевого кольору, в якому добре видно шикарні форми моделі! Виглядає дуже гаряче!

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Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі у 2013 році вона виявилася п'ятою в Головній події, піднявши 120 тисяч доларів. А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.