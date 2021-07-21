Аппетитная покерная модель похвасталась своим бюстом в откровенном купальнике (фото)

Лили Килетто показала горячий снимок с пляжа, где позирует в довольно открытом купальнике

/ Фото: Instagram Лили Килетто

Лили Килетто является одной из самых горячих покеристок мира. Девушка называет покер скорее своим хобби, чем профессиональным занятием, ведь она является моделью и начинающим модельером.

Также уроженка Флориды активно ведет страничку в Instagram, на которую подписалось уже более 70 тысяч поклонников. Сегодня красотка порадовала фолловеров новым горячим снимком с пляжа. Лили позирует в аппетитном купальнике черно-розового цвета, в котором отлично видны шикарные формы модели! Смотрится очень горячо!

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Отметим, что за свою карьеру Килетто заработала почти 900 тысяч долларов. Лили немало попадала в призы на крупных ивентах. К примеру, на WPT в Монреале в 2013 году она оказалась пятой в главном событии, подняв 120 тысяч долларов. А немного ранее девушка отлично сыграла на чемпионате WPT по Безлимитному Холдему Lucky Hearts Poker Open, где за 2 место получила почти 200 тысяч.