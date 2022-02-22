Апетитна няшка з Росії жорстко відповіла Путіну на бажання розв'язати війну в Україні (фото)

Дар'я Фешенко жорстко засудила військові плани президента РФ

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указпро визнання Росією незалежності так званих "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР" , – прокоментував Путін своє рішення.

Ці дії породили жорстку реакцію у всьому світі. Наприклад, Президент США Джозеф Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Не залишилися осторонь і українські спортсмени.

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Більше того, в шоці від дій Путіна та російська покеристка Катерина Леверська. Свою антипутинську позицію висловила ще одна красуня із Росії Дар'я Фещенко.

У Stories на своїй сторінці в Instagram покеристка виклала промовисту фотографію з двома дівчатами у футболках з написом: "Х*й війні".

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Зазначимо, що Дарина є москвичкою і захоплюється покером з 12 років. В інтернеті вона грає під ніком ScarlettD. Також Фещенко веде активне життя поза покером.

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Дівчина кілька разів засвітилася в ролі моделі і навіть здобула низку титулів в індустрії краси – Miss Bikini Eurasia, Miss Belarus Eurasia, Miss Tourism Belarus та Miss Personality in Miss Tourism Universe. При цьому дівчина є й шанувальницею футболу.

Особливо вона запам'яталася 2012 року, коли приїхала до Києва на поєдинки Євро-2012. Тоді дівчина зробила знімки на НСК "Олімпійський" під час матчу Україна – Швеція, на яких вона намалювала жовту та синю смужки на щоках на підтримку нашої команди.

Визнання самопроголошених "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

У відповідь президент США Джо Байден заявив, що незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік ЛДНР". У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення до України.

Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

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