Антоніо Конте зустрінеться з колишньою: де дивитись матч Челсі – Тоттенхем та хто фаворит

Томас Тухель та Антоніо Конте битимуться у півфіналі Кубка англійської ліги / Фото: REUTERS

Сьогодні у Кубку англійської ліги стартує півфінальна стадія. У першій грі Челсі прийме Тоттенхем. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 21:45.

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Де дивитись матч Челсі – Тоттенхем? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+ . Також дивитися гру Челсі – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "сині" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Томаса Тухеля рівні 1.96, тоді як на "шпор" – 4.00. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:

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перемога Челсі – 49%

нічия – 26%

перемога Тоттенхема – 25%

Крім того, оцінено підсумкові шанси команд на прохід у фінал. Челсі і тут лідер, підсумковий успіх "пенсіонерів" оцінюється в 1.58 (приблизно 60%), тоді як коефіцієнт на вихід далі Тоттенхем становить 2.38 (або ж 40%).

Гравці "Тоттенхема" святкують гол Гаррі Кейна / Фото: Reuters

Команди вже встигли пройти по три суперники у Кубку ліги. Челсі пройшов по пенальті Астон Віллу та Саутгемптон, а в 1/4 фіналу вибив Брентфорд. У свою чергу "шпори" у серії пенальті здолали Вулверхемптон, після чого залишили за бортом Бернлі та Вест Хем.

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Цього сезону команди вже грали в рамках АПЛ на полі Тоттенхема. Поєдинок закінчився розгромною перемогою гостей (0:3). Голами відрізнялися гравці оборони – Тіаго Сілва, Нголо Канте та Антоніо Рюдігер. До речі, Тоттенхем тоді ще керував не Антоніо Конте, а Нуну Ешпіріту Санту.