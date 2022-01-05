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Антонио Конте встретится с бывшей: где смотреть матч Челси – Тоттенхэм и кто фаворит

Анатолий Дерека
5 января, 10:30
Прогноз и список трансляций матча в Кубка английской лиги. Челси и Тоттенхэм сыграют первый матч в борьбе за выход в финал

Томас Тухель и Антонио Конте сразятся в полуфинале Кубка английской лиги / Фото: REUTERS

Сегодня в Кубке английской лиги стартует полуфинальная стадия. В первой игре Челси примет Тоттенхэм. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 21:45.

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Где смотреть матч Челси – Тоттенхэм? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Тоттенхэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "синие" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу команды Томаса Тухеля равны 1.96, тогда как на "шпор" – 4.00. Ничья же оценивается коэффициентом 3.60. Вероятность результата матча в процентах:

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  • победа Челси – 49%
  • ничья – 26%
  • победа Тоттенхэма – 25%

Кроме того, оценены итоговые шансы команд на проход в финал. Челси и тут фаворит, итоговый успех "пенсионеров" оценивается в 1.58 (примерно 60%), тогда как коэффициент на выход дальше Тоттенхэма составляет 2.38 (или же 40%).

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна / Фото: Reuters

Команды уже успели пройти по три соперника в Кубке лиги. Челси прошел по пенальти Астон Виллу и Саутгемптон, а в 1/4 финала выбил Брентфорд. В свою очередь "шпоры" в серии пенальти одолели Вулверхэмптон, после чего оставили за бортом Бернли и Вест Хэм.

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В нынешнем сезоне команды уже играли в рамках АПЛ на поле Тоттенхэма. Поединок закончился разгромной победой гостей (0:3). Голами отличались игроки обороны – Тиаго Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. К слову, Тоттенхэмом тогда еще руководил не Антонио Конте, а Нуну Эшпириту Санту.