Анонс матчу ПСЖ – Реал: чого чекати від битви грандів у Лізі чемпіонів

Маурісіо Почеттіно та Карло Анчелотті

Сьогодні у Лізі чемпіонів стартує раунд 1/8 фіналу. У центральному поєдинку ПСЖ прийме Реал. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ПСЖ – РЕАЛ

15 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.97 – 3.70 – 3.85

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Суперафіша у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Чинні лідери своїх чемпіонатів, які програли чемпіонство минулого сезону. Мессі знову зіграє проти Реала.

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"Вершкові" виграли групу, випередивши Інтер, Шериф та Шахтар. ПСЖ поступився першим рядком Ман Сіті, але випередив Лейпциг та Брюгге. За зиму парижани не програли жодного разу, якщо не брати до уваги серію пенальті після нульової нічиєї у кубковій зустрічі з Ніццею.

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Цікаво, що у двох зустрічах із цим суперником за недавній період команда Почеттіно не змогла жодного разу забити у його ворота. В решті ж обов'язково забивала. Екслідер мадридців Серхіо Рамос не зіграє проти свого колишнього клубу через ушкодження.

Серхіо Рамос – гравець ПСЖ / Фото: Twitter

Реал у січні завоював Суперкубок Іспанії, але в останніх п'яти матчах перед рестартом Ліги чемпіонів почувається не найкращим чином. Ельче в Кубку вони здолали лише в овертаймі, а в чемпіонаті розписали з ними нічию, поступилися Атлетикою в Копі, мінімально здолали Гранаду (1:0) та розписали суху світову з Вільярреалом. Відчутних кадрових втрат немає.

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ПРОГНОЗ: Іспанці не в найкращій формі, але очевидно, що на матч Ліги чемпіонів вони мобілізуються по максимуму. Думаю, ми побачимо обережний футбол, тактичне протистояння двох тренерів. Чекаю на ТМ 2,5 і або мінімальну перемогу ПСЖ, або нічию.

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