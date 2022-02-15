15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
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Анонс матча ПСЖ – Реал: чего ждать от битвы грандов в Лиге чемпионов

Кирилл Круторогов
15 февраля, 14:17
Кирилл Круторогов ставит на то, что ПСЖ не проиграет в матче с небольшим количеством голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти

Сегодня в Лиге чемпионов стартует раунд 1/8 финала. В центральном поединке дня ПСЖ примет Реал. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ПСЖ – РЕАЛ
15 февраля, вторник, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.97 – 3.70 – 3.85

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Суперафиша в 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующие лидеры своих чемпионатов, проигравшие чемпионство в прошлом сезоне. Месси снова сыграет против Реала.

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"Сливочные" выиграли группу, опередив Интер, Шериф и Шахтер. ПСЖ уступил первую строчку Ман Сити, но опередил Лейпциг и Брюгге. За зиму парижане не проиграли ни разу, если не брать во внимание серию пенальти после нулевой ничьей в кубковой встрече с Ниццей.

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Интересно, что в двух встречах с этим соперником за недавний период команда Почеттино не смогла ни разу забить в его ворота. В остальных же обязательно забивала. Экс-лидер мадридцев Серхио Рамос не сыграет против своего бывшего клуба из-за повреждения.

Серхио Рамос – игрок ПСЖ / Фото: Twitter

Реал в январе завоевал Суперкубок Испании, но в последних пяти матчах перед рестартом Лиги чемпионов чувствует себя не наилучшим образом. Эльче в Кубке они одолели только в овертайме, а в чемпионате расписали с ними ничью, уступили Атлетику в Копе, минимально одолели Гранаду (1:0) и расписали сухую мировую с Вильярреалом. Ощутимых кадровых потерь нет.

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ПРОГНОЗ: Испанцы не в лучшей форме, но очевидно, что на матч Лиги чемпионов они мобилизуются по максимуму. Думаю, мы увидим осторожный футбол, тактическое противостояние двух тренеров. Ожидаю ТМ 2,5 и либо минимальную победу ПСЖ, либо ничью.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • ПСЖ не проиграет – 1.29
  • тотал меньше 2,5 – 2.23