Анонс матчу Ліверпуль – Лестер: чого чекати від топ-поєдинку в АПЛ

Брендан Роджерс та Юрген Клопп битимуться у центральному матчі туру чемпіонату Англії / Фото: Getty Images
Сьогодні підійде до кінця 24 туру чемпіонату Англії. У центральному поєдинку дня поборяться Ліверпуль і Лестер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
ЛІВЕРПУЛЬ – ЛІСТЕР
10 лютого, четвер, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00
Після поразки мерсисайдців саме від Лестера в останньому матчі минулого року (0:1) вони не програють сім матчів поспіль і продовжують гонку за Манчестер Сіті. Команда Клоппа йде другою, випереджаючи Челсі на одне очко і зігравши на два матчі менше, але водночас і відстає від "городян" на дев'ять балів, маючи гру у запасі.
У чотирьох останніх матчах вона винятково перемагала. А ось Лестер, навпаки, трохи буксує. В останніх трьох матчах вони жодного разу не виграли, а напередодні були розгромлені Ноттінгем Форрест у кубковому протистоянні (1:4).
На виїзді у всіх турнірах "лисиці" не перемагають з 24 жовтня – 7 матчів, програвши п'ять останніх. Відверто не гаразд у них справи з кадрами – Варді, Бертран, Перейра, Еванс і Кастань точно не зіграють через травми, а участь Фофана під питанням. У Ліверпуля не дістає лише Оріги, який ще не покинув лазарет.
ПРОГНОЗ: Цікаво, що "червоні" не можуть взяти очки у зустрічах із "лисицями" дві гри поспіль, щоразу пропускаючи по три м'ячі. Але сьогодні, я думаю, реванш буде взято. Чекаю на ТБ 2,5, голи в обох таймах і перемогу Ліверпуля.
Котирування Parimatchна ці результати:
- перемога Ліверпуля – 1.23
- тотал більше 2,5 – 1.36
- голи в обох таймах – 1.37