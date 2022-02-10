Анонс матча Ливерпуль – Лестер: чего ждать от топ-поединка в АПЛ

Брендан Роджерс и Юрген Клопп сразятся в центральном матче тура чемпионата Англии / Фото: Getty Images

Сегодня подойдет к концу 24 тур чемпионата Англии. В центральном поединке дня сразятся Ливерпуль и Лестер. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛИВЕРПУЛЬ – ЛЕСТЕР

10 февраля, четверг, в 21:45, Setanta Sports+

Котировки Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

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После поражения мерсисайдцев именно от Лестера в последнем матче прошлого года (0:1) они не проигрывают семь матчей подряд и продолжают гонку за Манчестер Сити. Команда Клоппа идет второй, опережая Челси на одно очко и сыграв на два матча меньше, но вместе с тем и отстает от "горожан" на девять баллов, имея игру в запасе.

Лестер обыграл Ливерпуль 1:0 в центральном матче 20-го тура АПЛ / Фото: Reuters

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В четырех последних матчах она исключительно побеждала. А вот Лестер, наоборот, немного буксует. В последних трех матчах они ни разу не выиграли, а накануне и вовсе были разгромлены Ноттингем Форрест в кубковом противостоянии (1:4).

На выездt во всех турнирах "лисицы" не побеждают с 24 октября – 7 матчей, проиграв пять последних. Откровенно не в порядке у них дела обстоят с кадрами – Варди, Бертран, Перейра, Эванс и Кастань точно не сыграют из-за травм, а участие Фофана под вопросом. У Ливерпуля не достает только Ориги, который еще не покинул лазарет.

ПРОГНОЗ: Интересно, что "красные" не могут взять очки во встречах с "лисицами" две игры кряду, каждый раз пропуская по три мяча. Но сегодня, я думаю, реванш будет взят. Ожидаю ТБ 2,5, голы в обоих таймах и победу Ливерпуля.

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Котировки Parimatch на эти результаты: