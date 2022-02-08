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"Ангел Петро" у вогні! Найкращий гравець січня продовжує розривати суперників у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека
8 лютого, 19:24
Покерист Нік Петранджело виграв третій івент у 2022 році, перемігши на PokerGo Cup. Його дохід за цей час перевищив 2 мільйони

Нік Петранджело заробив уже понад два мільйони у 2022 році / Фото: Pokeroff

Цієї ночі на серії PokerGo Cup закінчився п'ятий івент. Дана хайролерська серія організована стрімінговою платформою PokerGo і налічує 15 топ-подій із бай-іном від 10К до 100 тисяч доларів.

П'ять турнірів уже позаду. Останній із них із внеском 25 тисяч завершився нещодавно та зібрав 41 гравця. У призах опинилися лише шестеро учасників, які дісталися фінального столу.

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П'яте підсумкове місце посів найкращий гравець 2021 року Алі Імсірович, отримавши 82 тисячі доларів. А ось тріумфатором івента став поки що найуспішніший покерист уже цього року Нік Петранджело .

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У середині січня уродженець Массачусетсу за два дні виграв понад 1,5 мільйона доларів, а тепер став переможцем на PokerGo Cup. Обігравши в хедз-апі Білла Кляйна, Нік завоював 369К і вийшов на 24 місце у рейтингу All Time Money List. Загалом за офлайн-кар'єру Петранджело заробив 23,4М.

Результати фінального столу PokerGo Cup 05:

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  1. Нік Петранджело – 369 тис. доларів
  2. Білл Кляйн – 246 тис. доларів
  3. Нік Шульман – 164 тис. доларів
  4. Шон Вінтер – 112,7 тис. доларів
  5. Алі Імсірович – 82 тис. доларів
  6. Даррен Еліас – 51,3 тис. доларів