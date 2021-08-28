Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP. Рідкісне досягнення для України!

WSOP проводить 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з невеликим бай-іном 860 доларів.

Турнір з Холдему зібрав понад дві тисячі реєстрацій. Перемогу в ньому несподівано здобув покерист з України Андрій Держипільський.

Читайте також: Український покерист ледь не виграв браслет WSOP Online, граючи під прапором Росії

Наш співвітчизник вийшов за фінальний стіл лише з п'ятим за розміром стеком, проте дійшов до хедз-апу. Там він зустрівся з чіплідером та фаворитом змагання Лучано Холландом.

Дуель затягнулася на годину, оскільки гравці проявили безкомпромісність і перетягували ініціативу на себе. Все вирішила роздача, коли обидва покеристи пішли в олл-ін з приблизно рівними шансами.

Реклама

Початкова позиція Холланда була більш пріоритетною – пара п'ятірок проти АК у Андрія. Однак туз на флопі дав перевагу українцю.

В результаті Держипільський виграв свій перший браслет Світової серії покеру. У минулому році українець вже був близький до даної вершині, однак завершив аналогічний івент на 5 місці.

Для України це всього лише шостий браслет WSOP в історії. Раніше головний приз Світової серії покеру підкорявся Євгенію Качалову, Дмитру Бистровзорову, Ігорю Дубинському, а також двічі Олексію Ковальчуку.

Результати фінального столу WSOP Event #19 6-Handed Bounty No Limit Hold'em: