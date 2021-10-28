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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Американський бізнесмен обіграв Шумахера в покер та відмовився від призових заради доброї мети

Андрій Трофімов
28 жовтня, 14:35
Гершон Дістенфельд виграв перший для себе браслет WSOP та віддав усі зароблені гроші на благодійність

Гершон Дістенфельд став переможцем турніру на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

З 30 вересня у Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися до "міста гріхів", щоб оскаржити 88 золотих браслетів.

Вчора добіг кінця 48-й івент SHOOTOUT NLH. Особливість шутаут-турніру в тому, що за кожним столом гравці грають до того моменту, поки не залишиться одна людина. Під час гри нові учасники не можуть сідати за стіл.

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На такий івент зареєструвалося 800 учасників, які заплатили бай-ін 1500 доларів. У призах опинилося 80 покеристів, серед яких знайшлося місце й для українця. Наш співвітчизник Валентин Шабельник забрався на 55 місце, що дозволило йому заробити 5,4 тисячі.

Чемпіоном став бізнесмен Гершон Дістенфельд. Американець є керівником компанії "AllianceBernstein", яка спеціалізується на інвестиціях.

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У покері Гершон з 2018 року, а торік був близьким до завоювання браслета на Головній події WSOP Online, але зайняв там 8 місце. І ось лише зараз Дістенфельду підкорився перший титул Світової серії покеру.

Це дозволило йому оформити бесткеш – 204 тисячі доларів. Щоправда, як зізнався бізнесмен, весь свій виграш у турнірі він пожертвує на благодійність.

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"У нас із дружиною Авівою багато фінансів. Тепер наша основна цінність у тому, щоб віддавати гроші та робити світ кращим. Я не хвилююся стосовно грошей, мені був потрібен браслет. Сподіваюся, що кожен чемпіон віддаватиме бодай 1% свого виграшу на благодійність".

Результати фінального столу WSOP #48 SHOUTOUT NLH:

  1. Гершон Дістенфельд – 204 тис. доларів
  2. Йохан Шумахер – 126,1 тис. доларів
  3. Джонатан Бетанкур – 94,2 тис. доларів
  4. Орсон Янг – 71,1 тис. доларів
  5. Хіп Тран – 54,2 тис. доларів
  6. Сохаль Халілі – 41,7 тис. доларів
  7. Арі Енгель – 32,4 тис. доларів