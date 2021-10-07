Аматори атакують WSOP: три браслети Світової серії покеру дісталися любителям (фото)

Три гравця-аматора тріумфували на WSOP / Фото: WSOP

В кінці вересня в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

На цьому тижні завершилися кілька івентів, в яких переможцями виявилися непрофесійні гравці. Наприклад, в ніч з вівторка на середу добіг кінця турнір The Reunion, що символізує повернення Світової серії покеру в "живий" режим.

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На івент зареєструвалося понад 12 тисяч учасників, які внесли по 500 доларів бай-іну. Довгі три дні відбору завершилися блискавичним фінальним столом, який тривав лише годину.

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Перемогу в івенті святкував Лонг Ма, який здобув перший свій браслет в кар'єрі. Американець вже 12 років грає в покер, проте на серйозному рівні рідко світився, заробивши до вчорашнього дня трохи більше 100 тисяч.

Результати фінального столу WSOP #4 The Reunion:

Лонг Ма – 514,6 тис доларів Жуліано Лентіні – 317,3 тис доларів Макс Таверфольялерн – 241,7 тис доларів Алекс Васкес – 185,2 тис доларів Майкл Едді – 142,8 тис доларів Ентоні Касс – 110,7 тис доларів Югал Датерао – 86,4 тис доларів Деррік Стубе – 67,8 тис доларів Адріан Баклі – 53,6 тис доларів

У сьомому івенті Dealers Choice взяли участь 307 гравців. Турнір був характерний тим, що включав в себе суміш 20 видів покеру.

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Його тріумфатором став Ясвіндер Лаллі. 58-річний канадець працює у сфері продажів алкогольної продукції у Ванкувері, а в покер грає хіба що на WSOP. До звітного івенту його дохід від покеру становив менше 3 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP #7 Dealers Choice 6-Handed:

Ясвіндер Лаллі – 97,9 тис доларів Ендрю Келсалл – 60,5 тис доларів Раймонд Хенсон – 40 тис доларів Іен О'Хара – 27,1 тис доларів Адам Кіпніс – 18,8 тис доларів Крістофер Лінднер – 18,3 тис доларів Натан Гембл – 9,7 тис доларів

І нарешті у восьмому турнірі серії NLH Deepstack також переміг любитель. На івент зібралося 4,5 тисячі учасників, які внесли по 600 доларів бай-іну.

Переможцем виявився американець китайського походження Жи Ву. Як зізнався сам гравець, він не є професіоналом, але живе покером і має певний досвід. Раніше його дохід від гри становив менше 80 тисяч.

Результати фінального столу WSOP #8 Dealers Choice 6-Handed: