Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Залишив шість сотень гравців позаду: мільйонер з Канади виграв другий браслет в кар'єрі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 жовтня, 17:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коннор Дрінан і Мартін Замани взяли по другому браслету за кар'єру, поповнивши список тріумфаторів WSOP 2021
Коннор Дрінан - дворазовий володар золотого браслета WSOP
Коннор Дрінан - дворазовий володар золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

Минулого четверга в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як у минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вже визначилися перші три володарі золотих браслетів серії. А сьогодні вночі підійшли до кінця ще два турніри – в офлайні та онлайні.

Реклама

В живому турнірі з Омахи Хай-Лоу зіграли 607 учасників, які заплатили по 1,5 тисячі доларів бай-іну. Тріумфатором івенту став канадець Коннор Дрінан.

Для нього це вже другий браслет WSOP в кар'єрі після тріумфу в онлайні в минулому році. Сам покерист входить в ТОП-80 найбагатших гравців в покер, заробивши на грі більше 11 мільйонів.

Реклама

Результати фінального столу WSOP # 5 Omaha Hi-Lo 8 or Better :

  1. Коннор Дрінан – 163,2 тис доларів
  2. Тревіс Пірсон – 100,9 тис доларів
  3. Роберт Мізракі – 71,6 тис доларів
  4. Сенді Санчес – 51,5 тис доларів
  5. Міка Брукс – 37,7 тис доларів
  6. Карл Лієвскі – 28 тис доларів
  7. Кріс Квятковські – 21,1 тис доларів
  8. Кертіс Фелпс – 16,2 тис доларів
  9. Майкл Муд – 12,6 тис доларів

Крім того, підійшов до кінця і перший онлайн-івент WSOP. Турнір з Холдему зібрав 156 гравців, які заплатили аж по 5,3 тисячі бай-іну. Переможцем виявився американець Мартін Замані, для якого це вже другий онлайн-браслет в цьому році.

Результати фінального столу WSOP Online #1 No-limit Holdem :

Реклама
  1. Мартін Замани – 210,6 тис доларів
  2. Анкуш Мандавіа – 122,8 тис доларів
  3. Браян Альтман – 70,2 тис доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти