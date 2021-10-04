Залишив шість сотень гравців позаду: мільйонер з Канади виграв другий браслет в кар'єрі

Коннор Дрінан і Мартін Замани взяли по другому браслету за кар'єру, поповнивши список тріумфаторів WSOP 2021

Коннор Дрінан - дворазовий володар золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

Минулого четверга в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як у минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вже визначилися перші три володарі золотих браслетів серії. А сьогодні вночі підійшли до кінця ще два турніри – в офлайні та онлайні.

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В живому турнірі з Омахи Хай-Лоу зіграли 607 учасників, які заплатили по 1,5 тисячі доларів бай-іну. Тріумфатором івенту став канадець Коннор Дрінан.

Для нього це вже другий браслет WSOP в кар'єрі після тріумфу в онлайні в минулому році. Сам покерист входить в ТОП-80 найбагатших гравців в покер, заробивши на грі більше 11 мільйонів.

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Результати фінального столу WSOP # 5 Omaha Hi-Lo 8 or Better :

Коннор Дрінан – 163,2 тис доларів Тревіс Пірсон – 100,9 тис доларів Роберт Мізракі – 71,6 тис доларів Сенді Санчес – 51,5 тис доларів Міка Брукс – 37,7 тис доларів Карл Лієвскі – 28 тис доларів Кріс Квятковські – 21,1 тис доларів Кертіс Фелпс – 16,2 тис доларів Майкл Муд – 12,6 тис доларів

Крім того, підійшов до кінця і перший онлайн-івент WSOP. Турнір з Холдему зібрав 156 гравців, які заплатили аж по 5,3 тисячі бай-іну. Переможцем виявився американець Мартін Замані, для якого це вже другий онлайн-браслет в цьому році.

Результати фінального столу WSOP Online #1 No-limit Holdem :

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