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Аматор з Гаїті виграв 900 тисяч на великому турнірі з покеру

Анатолій Дерека
13 серпня, 18:45
Корінний мексиканець Дімітрі Ворбе обійшов понад тисячу суперників, щоб тріумфувати на Seminole Hard Rock Poker Open

Дімітрі ворба підняв майже мільйон на Seminole Hard Rock Poker Open / Фото: Pokernews

У ці дні відомий покер-рум проводить серію турнірів WSOP Online, в яких розігрує 33 золотих браслета. Однак це не єдиний великий турнір в серпні.

Днями завершилося Головна подія Seminole Hard Rock Poker Open з бай-іном в 5,25 тисячі доларів. На івент зареєструвалося майже 1200 осіб.

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Переможцем несподівано став представник Гаїті Дімітрі Ворбе. Хлопець зумів пробратися через натовп відомих гравців, які не оминули увагою івент.

За фінальним столом Ворбе протистояв восьми американцям, однак все ж таки дійшов до хедз-апу в ролі чіплідера. У дуелі Дімітрі швидко розправився з Луїсом Гарсою.

"Я мріяв про це, але й гадки не мав про свої почуття після перемоги. Покер – ідеальна розвага, це справжній спорт, як і будь-який інший. Доводиться вкладати купу фізичних сил.

Трофей значить для мене дуже багато, це справжнє досягнення. Деякі витрачають по 20-30 років гри і все одно не домагаються такого успіху".

Це найгучніший успіх в кар'єрі гаїтянина, який підняв майже мільйон доларів. Уродженець Мексики не був помічений на великих турнірах і взагалі не є професійним покеристом.

Результати Main Event Seminole Hard Rock Poker Open:

  1. Дімітрі Ворбе- 929,3 тис. доларів
  2. Луїс Гарса – 674,2 тис. доларів
  3. Іен О'Хара – 437,3 тис. доларів
  4. Марк Дьюб – 324 тис. доларів
  5. Меттью Аффлек – 244,7 тис. доларів
  6. Даррен Рабинович – 197,8 тис. доларів
  7. Джеффрі Трюдо – 163,3 тис. доларів
  8. Харрісон Браун – 130,4 тис. доларів

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