15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
Наполі --
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Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
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Абраменко та Окіпнюк йдуть за медаллю: де дивитися фрістайл на Олімпіаді-2022 та які шанси в України

Анатолій Дерека
16 лютого, 06:47
Сьогодні відбудеться змагання з фрістайлу у чоловічій акробатиці, в якій візьмуть участь двоє українців. Прогноз букмекерів на Олімпійські Ігри

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Добігають кінця зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна продовжує залишатися без медалей, а ігрових днів залишилося лише п'ять.

Сьогодні ми маємо надії на біатлон, а також на фрістайл. У чоловічому змаганні з акробатики виступлять двоє наших співвітчизників – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

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Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на золото. Компанія Parimatch дає трохи шансів нашим спортсменам. Коефіцієнт на перемогу Окіпнюка складає аж 15.00, тоді як на Абраменка можна поставити за 20.00.

Головним фаворитом є представник Китаю Ці Гуанпу (3.00). Його головними конкурентами вважаються співвітчизник Цзя Цоньянь (3.80) та швейцарець Ное Рот (5.50).

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ
Ці Гуанпу3.00
Цзя Цоньянь3.80
Ное Рот5.50
Пірмін Вернер10.00
Крістофер Лілліс13.00
Олександр Окіпнюк15.00
Станіслав Нікітін17.00
Олександр Абраменко20.00
Ілля Буро25.00

Зазначимо, що старт івенту запланований на 09:15 за київським часом. У прямій трансляції головні події Олімпійських Ігор доступні на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.