Абраменко та Окіпнюк йдуть за медаллю: де дивитися фрістайл на Олімпіаді-2022 та які шанси в України

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Добігають кінця зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна продовжує залишатися без медалей, а ігрових днів залишилося лише п'ять.

Сьогодні ми маємо надії на біатлон, а також на фрістайл. У чоловічому змаганні з акробатики виступлять двоє наших співвітчизників – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

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Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на золото. Компанія Parimatch дає трохи шансів нашим спортсменам. Коефіцієнт на перемогу Окіпнюка складає аж 15.00, тоді як на Абраменка можна поставити за 20.00.

Головним фаворитом є представник Китаю Ці Гуанпу (3.00). Його головними конкурентами вважаються співвітчизник Цзя Цоньянь (3.80) та швейцарець Ное Рот (5.50).

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ Ці Гуанпу 3.00 Цзя Цоньянь 3.80 Ное Рот 5.50 Пірмін Вернер 10.00 Крістофер Лілліс 13.00 Олександр Окіпнюк 15.00 Станіслав Нікітін 17.00 Олександр Абраменко 20.00 Ілля Буро 25.00

Зазначимо, що старт івенту запланований на 09:15 за київським часом. У прямій трансляції головні події Олімпійських Ігор доступні на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.