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Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
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16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
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Абраменко и Окипнюк идут за медалью: где смотреть фристайл на Олимпиаде-2022 и какие шансы у Украины

Анатолий Дерека
16 февраля, 06:47
Сегодня состоится соревнования по фристайлу в мужской акробатике, в которой примут участие двое украинцев. Прогноз букмекеров на Олимпийские Игры

Александр Абраменко / Фото: Reuters

Подходят к концу зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Украина продолжает оставаться без медалей, а игровых дней осталось всего пять.

Сегодня у нас есть надежды на биатлон, а также на фристайл. В мужском соревновании по акробатике выступят двое наших соотечественника – Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

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Тем временем букмекеры оценили их шансы на золото. Компания Parimatch дает немного шансов нашим спортсменам. Коэффициент на победу Окипнюка составляет аж 15.00, тогда как на Абраменко можно поставить за 20.00.

Главным фаворитом является представитель Китая Ци Гуанпу (3.00). Его главными конкурентами считаются соотечественник Цзя Цоньянь (3.80) и швейцарец Ноэ Рот (5.50).

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СБОРНАЯКОЭФФИЦИЕНТ
Ци Гуанпу3.00
Цзя Цоньянь3.80
Ноэ Рот5.50
Пирмин Вернер10.00
Кристофер Лиллис13.00
Александр Окипнюк15.00
Станислав Никитин17.00
Александр Абраменко20.00
Илья Буро25.00

Отметим, что старт ивента намечен на 09:15 по киевскому времени. В прямой трансляции главные события Олимпийских Игр доступны на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.