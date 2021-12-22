А якщо Бог? Шведський анонім другий рік поспіль виграв головний турнір Європи

Цього року European Poker Tour пройшов в онлайні / Фото: Pokernews
На початку цього року в Празі мав відбутися Європейський покерний тур (ЕРТ), однак через погану епідемситуацію з коронавірусом серію змістили на наступний рік.
Проте один з покер-румів вирішив провести EPT в онлайні. Вчора завершився Main Event серії, вхід в який коштував 5200 доларів.
За фінальний стіл вийшло 9 гравців, з яких лише один був анонімом WhatIfGod. І саме шведський гравець і став переможцем події, здолавши у хедз-апі відомого іспанця Рамона Колільяса.
Дуель тривала аж дві години, а у вирішальній роздачі WhatIfGod доїхав флеш на рівері, завдяки чому він зміг вивести суперника до олл-іну. Зазначимо, що це друга перемога гравця із цим ніком на EPT Online Main Event, минулого року за тріумф він здобув 1 мільйон. Тепер же виграш виявився скромнішим – 363К.
Результати фінального столу EPT Online Main Event:
- WhatIfGod – 363 тис. доларів
- Рамон Колільяс – 276 тис. доларів
- Крістофер Рудольф – 210 тис. доларів
- Даніель Дворесс – 160 тис. доларів
- Едуардо Сільва – 122 тис. доларів
- Бруно Волкман – 93 тис. доларів
- Бен Ролле – 70 тис. доларів
- Орпен Кісачікоглу – 53 тис. доларів
- Педро Гараньяні – 41 тис. доларів