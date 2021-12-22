А что, если Бог? Шведский аноним второй год подряд выиграл главный турнир Европы

В этом году European Poker Tour прошел в онлайне / Фото: Pokernews
В начале этого года в Праге должен был состояться Европейский покерный тур (ЕРТ), однако из-за плохой эпидемситуации с коронавирусом серию сместили на следующий год.
Тем не менее, один из покер-румов решил провести EPT в онлайне. Вчера же завершился Main Event серии, вход в который стоил 5200 долларов.
За финальный стол вышло 9 игроков, из которых лишь один был анонимом – WhatIfGod. И именно шведский игрок и стал победителем события, одолев в хедз-апе известного испанца Рамона Колильяса.
Дуэль продлилась аж два часа, а в решающей раздаче WhatIfGod доехал флеш на ривере, благодаря чему он смог вывести соперника в олл-ин. Отметим, что это вторая победа игрока с этим ником на EPT Online Main Event, в прошлом году за триумф он получил 1 миллион. Теперь же выигрыш оказался поскромнее – 363К.
Результаты финального стола EPT Online Main Event:
- WhatIfGod – 363 тыс. долларов
- Рамон Колильяс – 276 тыс. долларов
- Кристофер Рудольф – 210 тыс. долларов
- Даниэль Дворесс – 160 тыс. долларов
- Эдуардо Сильва – 122 тыс. долларов
- Бруно Волкман – 93 тыс. долларов
- Бен Ролле – 70 тыс. долларов
- Орпен Кисачикоглу – 53 тыс. долларов
- Педро Гараньяни – 41 тыс. долларов