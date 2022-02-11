315 мільйонів від диявола: що сталося з володарем найбільшого джекпоту США

Джеку Віттакеру не принесли щастя 315 мільйонів

Перемога в лотереї часто тягне за собою серйозні зміни у житті. Хтось вкладає гроші у бізнес та примножує. Комусь простіше спустити їх на себе чи благодійність.

А трапляються випадки, коли великі виграші псують життя людині. Так сталося з бізнесменом із США Джеком Віттакером, життя якого розділилося на "до" 2002 року та "після".

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Тоді 56-річний власник будівельної компанії був у нестямі від щастя, оскільки виграв у лотереї аж 315 мільйонів доларів. Найбільший лотерейний джекпот в історії США! Така сума багатьом із нас і не снилася б, але хто б міг подумати, що вона зламає життя Джеку.

Причому проблеми почалися з банального отримання призу. Приїхавши в офіс компанії, Джек дізнався, що має два варіанти отримання грошей. При першому варіанті він отримав всю суму частинами протягом довгих років.

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Також Віттакер пропонували забрати джекпот відразу, але він змушений був би сплатити великий відсоток податку та витрат. У результаті чоловік вибрав другий варіант і отримав на руки трохи більше ніж сто мільйонів.

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Частину з них він одразу вирішив витратити на благодійність. П'ять мільйонів було витрачено на будівництво церков по всіх США. Також Віттакер створив фонд допомоги бідним людям, який забезпечував їх необхідною їжею та одягом.

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Також американець не соромився дарувати розкішні подарунки близьким людям і не лише. Наприклад, продавчині, у якої він купив цей лотерейний білет, Джек вирішив подарувати будинок, а потім купив для неї крутий автомобіль.

Згодом і сам Віттакер почав жити на широку руку, не відмовляючи собі у відвідуванні дорогих барів та казино. Крім того, він підсів на азартні ігри. До того ж, його слава щасливчика не давала спокою оточуючим.

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Джек неодноразово ставав жертвою пограбувань. Одного разу злочинці змогли вкрасти у нього з багажника 545 тисяч доларів, які він привіз до стрип-клубу, щоб гарненько витратитися.

Також на Віттакера стали сипатися звинувачення у домаганні, а дві жінки навіть заявили про сексуальне насильство з боку американця. Звісно ж, позивачем манила можливість "відщипнути" у місцевого багатія хоч якусь суму.

У результаті це ввело Джека в депресію і він став зловживати алкоголем і дедалі частіше програвав гроші у казино. Це також зруйнувало його сім'ю. Від Віттакера пішла дружина, а донька була знайдена мертвою через передозування наркотиками.

Пізніше американець зізнався, що краще він порвав би той квиток, оскільки гроші принесли йому багато нещастя. Як він сам сказав, ці 315 мільйонів були надіслані самим дияволом, щоб відібрати у нього все найцінніше.