28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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20 травня стартує серія покерних турнірів на допомогу Україні

Павло Василенко
16 травня, 17:01
PokerMatch запрошує любителів покеру на серію Ukrainian Glory Cup із загальною гарантією 4 мільйони гривень

Ukrainian Glory Cup пройде з 20 по 29 травня

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати шанувальників новими турнірами та допомагати країні в цей непростий час. Компанія щотижня проводить благодійні турніри для збирання гуманітарної допомоги українцям.

Тепер рум оголосив про організацію нових турнірів на підтримку країні. З 20 по 29 травня PokerMatch проведе серію івентів Ukrainian Glory Cup.

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Щодня любителям покеру буде запропоновано по п'ять івентів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Бай-іни турнірів становитимуть від 110 до 750 гривень.

Дата Час Назва Бай-ін Гарантія
20.05. (пт)18:30UGC #1 Holdem150 грн30 000 грн
20.05. (пт)19:00UGC #1 Omaha PKO275 грн25 000 грн
20.05. (пт)19:30UGC #1 OFC Knockout330 грн20 000 грн
20.05. (пт)20:00UGC #1 Holdem PKO550 грн200 000 грн
20.05. (пт)22:00UGC #1 Hyper PKO110 грн25 000 грн
21.05. (сб)18:00UGC #2 Holdem150 грн30 000 грн
21.05. (сб)19:00UGC #2 Omaha PKO275 грн25 000 грн
21.05. (сб)19:30UGC #2 OFC Knockout330 грн20 000 грн
21.05. (сб)20:00UGC #2 Holdem PKO550 грн350 000 грн
21.05. (сб)22:00UGC #2 Hyper PKO110 грн25 000 грн
22.05. (нд)18:00UGC #3 Holdem150 грн30 000 грн
22.05. (нд)19:00UGC #3 Omaha PKO275 грн25 000 грн
22.05. (нд)19:30UGC #3 OFC Knockout330 грн20 000 грн
22.05. (нд)20:00UGC #3 Holdem PKO550 грн200 000 грн
22.05. (нд)22:00UGC #3 Hyper PKO110 грн25 000 грн
23.05. (пн)18:00UGC #4 Holdem150 грн30 000 грн
23.05. (пн)19:00UGC #4 Omaha PKO275 грн25 000 грн
23.05. (пн)19:30UGC #4 OFC Knockout330 грн20 000 грн
23.05. (пн)20:00UGC #4 Holdem PKO550 грн200 000 грн
23.05. (пн)22:00UGC #4 Hyper PKO110 грн25 000 грн
24.05. (вт)18:00UGC #5 Holdem150 грн30 000 грн
24.05. (вт)19:00UGC #5 Omaha PKO275 грн25 000 грн
24.05. (вт)19:30UGC #5 OFC Knockout330 грн20 000 грн
24.05. (вт)20:00UGC #5 Holdem PKO550 грн200 000 грн
24.05. (вт)22:00UGC #5 Hyper PKO110 грн25 000 грн
25.05. (ср)18:00UGC #6 Holdem150 грн30 000 грн
25.05. (ср)19:00UGC #6 Omaha PKO275 грн25 000 грн
25.05. (ср)19:30UGC #6 OFC Knockout330 грн20 000 грн
25.05. (ср)20:00UGC #6 Holdem PKO550 грн200 000 грн
25.05. (ср)22:00UGC #6 Hyper PKO110 грн25 000 грн
26.05. (чт)18:00UGC #7 Holdem150 грн30 000 грн
26.05. (чт)19:00UGC #7 Omaha PKO275 грн25 000 грн
26.05. (чт)19:30UGC #7 OFC Knockout330 грн20 000 грн
26.05. (чт)20:00UGC #7 Holdem PKO550 грн200 000 грн
26.05. (чт)22:00UGC #7 Hyper PKO110 грн25 000 грн
27.05. (пт)18:30UGC #8 Holdem150 грн30 000 грн
27.05. (пт)19:00UGC #8 Omaha PKO275 грн25 000 грн
27.05. (пт)20:30UGC #8 Main Event OFC550 грн100 000 грн
27.05. (пт)20:00UGC #8 Holdem PKO550 грн200 000 грн
27.05. (пт)22:00UGC #8 Hyper PKO110 грн25 000 грн
28.05. (сб)18:00UGC #9 Holdem 30 000150 грн30 000 грн
28.05. (сб)20:30UGC #9 Main Event PLO550 грн150 000 грн
28.05. (сб)19:30UGC #9 OFC Knockout330 грн20 000 грн
28.05. (сб)20:00UGC #9 Holdem PKO550 грн350 000 грн
28.05. (сб)22:00UGC #9 Hyper PKO110 грн25 000 грн
29.05. (нд)18:00UGC #10 Holdem150 грн30 000 грн
29.05. (нд)19:00UGC #10 Omaha PKO275 грн25 000 грн
29.05. (нд)19:30UGC #10 OFC Knockout330 грн20 000 грн
29.05. (нд)20:00UGC #10 Main Event PKO750 грн700 000 грн
29.05. (нд)22:00UGC #10 Hyper PKO110 грн25 000 грн

Загальна гарантія івентів становитиме 4 мільйони гривень! При цьому весь рейк, який становитиме 10% від усіх внесків, компанія передасть на благодійність для допомоги українцям, які постраждали у війні.

Додатково учасники Ukrainian Glory Cup можуть виграти до 20 тисяч ТМ в акції "Турніроманія". Докладніше з правилами участі можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.