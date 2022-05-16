20 мая стартует серия покерных турниров в помощь Украине

Ukrainian Glory Cup пройдет с 20 по 29 мая

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать поклонников новыми турнирами и помогать стране в это непростое время. Компания еженедельно проводит благотворительные турниры для сбора гуманитарной помощи украинцам.

Теперь же рум объявил об организации новых турниров в поддержку стране. С 20 по 29 мая PokerMatch проведет серию ивентов Ukrainian Glory Cup.

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Ежедневно любителям покера будет предложено по пять ивентов по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".Бай-ины турниров составят от 110 до 750 гривен.

Дата Время Название Бай-ин Гарантия 20.05. (пт) 18:30 UGC #1 Holdem 150 грн 30 000 грн 20.05. (пт) 19:00 UGC #1 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 20.05. (пт) 19:30 UGC #1 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 20.05. (пт) 20:00 UGC #1 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 20.05. (пт) 22:00 UGC #1 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 21.05. (сб) 18:00 UGC #2 Holdem 150 грн 30 000 грн 21.05. (сб) 19:00 UGC #2 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 21.05. (сб) 19:30 UGC #2 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 21.05. (сб) 20:00 UGC #2 Holdem PKO 550 грн 350 000 грн 21.05. (сб) 22:00 UGC #2 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 22.05. (вс) 18:00 UGC #3 Holdem 150 грн 30 000 грн 22.05. (вс) 19:00 UGC #3 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 22.05. (вс) 19:30 UGC #3 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 22.05. (вс) 20:00 UGC #3 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 22.05. (вс) 22:00 UGC #3 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 23.05. (пн) 18:00 UGC #4 Holdem 150 грн 30 000 грн 23.05. (пн) 19:00 UGC #4 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 23.05. (пн) 19:30 UGC #4 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 23.05. (пн) 20:00 UGC #4 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 23.05. (пн) 22:00 UGC #4 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 24.05. (вт) 18:00 UGC #5 Holdem 150 грн 30 000 грн 24.05. (вт) 19:00 UGC #5 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 24.05. (вт) 19:30 UGC #5 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 24.05. (вт) 20:00 UGC #5 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 24.05. (вт) 22:00 UGC #5 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 25.05. (ср) 18:00 UGC #6 Holdem 150 грн 30 000 грн 25.05. (ср) 19:00 UGC #6 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 25.05. (ср) 19:30 UGC #6 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 25.05. (ср) 20:00 UGC #6 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 25.05. (ср) 22:00 UGC #6 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 26.05. (чт) 18:00 UGC #7 Holdem 150 грн 30 000 грн 26.05. (чт) 19:00 UGC #7 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 26.05. (чт) 19:30 UGC #7 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 26.05. (чт) 20:00 UGC #7 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 26.05. (чт) 22:00 UGC #7 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 27.05. (пт) 18:30 UGC #8 Holdem 150 грн 30 000 грн 27.05. (пт) 19:00 UGC #8 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 27.05. (пт) 20:30 UGC #8 Main Event OFC 550 грн 100 000 грн 27.05. (пт) 20:00 UGC #8 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 27.05. (пт) 22:00 UGC #8 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 28.05. (сб) 18:00 UGC #9 Holdem 30 000 150 грн 30 000 грн 28.05. (сб) 20:30 UGC #9 Main Event PLO 550 грн 150 000 грн 28.05. (сб) 19:30 UGC #9 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 28.05. (сб) 20:00 UGC #9 Holdem PKO 550 грн 350 000 грн 28.05. (сб) 22:00 UGC #9 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 29.05. (вс) 18:00 UGC #10 Holdem 150 грн 30 000 грн 29.05. (вс) 19:00 UGC #10 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 29.05. (вс) 19:30 UGC #10 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 29.05. (вс) 20:00 UGC #10 Main Event PKO 750 грн 700 000 грн 29.05. (вс) 22:00 UGC #10 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн

Общая гарантия ивентов составит 4 миллиона гривен! При этом весь рейк, который составит 10% от всех взносов, компания передаст на благотворительность для помощи украинцам, которые пострадали в войне.

Также дополнительно участники Ukrainian Glory Cup могут выиграть до 20 тысяч ТМ в акции "Турниромания". Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.