28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Главная Игра Новости покера

20 мая стартует серия покерных турниров в помощь Украине

Павел Василенко
16 мая, 17:01
PokerMatch приглашает любителей покера на серию Ukrainian Glory Cup с общей гарантией 4 миллиона гривен

Ukrainian Glory Cup пройдет с 20 по 29 мая

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать поклонников новыми турнирами и помогать стране в это непростое время. Компания еженедельно проводит благотворительные турниры для сбора гуманитарной помощи украинцам.

Теперь же рум объявил об организации новых турниров в поддержку стране. С 20 по 29 мая PokerMatch проведет серию ивентов Ukrainian Glory Cup.

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Ежедневно любителям покера будет предложено по пять ивентов по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".Бай-ины турниров составят от 110 до 750 гривен.

ДатаВремяНазваниеБай-инГарантия
20.05. (пт)18:30UGC #1 Holdem150 грн30 000 грн
20.05. (пт)19:00UGC #1 Omaha PKO275 грн25 000 грн
20.05. (пт)19:30UGC #1 OFC Knockout330 грн20 000 грн
20.05. (пт)20:00UGC #1 Holdem PKO550 грн200 000 грн
20.05. (пт)22:00UGC #1 Hyper PKO110 грн25 000 грн
21.05. (сб)18:00UGC #2 Holdem150 грн30 000 грн
21.05. (сб)19:00UGC #2 Omaha PKO275 грн25 000 грн
21.05. (сб)19:30UGC #2 OFC Knockout330 грн20 000 грн
21.05. (сб)20:00UGC #2 Holdem PKO550 грн350 000 грн
21.05. (сб)22:00UGC #2 Hyper PKO110 грн25 000 грн
22.05. (вс)18:00UGC #3 Holdem150 грн30 000 грн
22.05. (вс)19:00UGC #3 Omaha PKO275 грн25 000 грн
22.05. (вс)19:30UGC #3 OFC Knockout330 грн20 000 грн
22.05. (вс)20:00UGC #3 Holdem PKO550 грн200 000 грн
22.05. (вс)22:00UGC #3 Hyper PKO110 грн25 000 грн
23.05. (пн)18:00UGC #4 Holdem150 грн30 000 грн
23.05. (пн)19:00UGC #4 Omaha PKO275 грн25 000 грн
23.05. (пн)19:30UGC #4 OFC Knockout330 грн20 000 грн
23.05. (пн)20:00UGC #4 Holdem PKO550 грн200 000 грн
23.05. (пн)22:00UGC #4 Hyper PKO110 грн25 000 грн
24.05. (вт)18:00UGC #5 Holdem150 грн30 000 грн
24.05. (вт)19:00UGC #5 Omaha PKO275 грн25 000 грн
24.05. (вт)19:30UGC #5 OFC Knockout330 грн20 000 грн
24.05. (вт)20:00UGC #5 Holdem PKO550 грн200 000 грн
24.05. (вт)22:00UGC #5 Hyper PKO110 грн25 000 грн
25.05. (ср)18:00UGC #6 Holdem150 грн30 000 грн
25.05. (ср)19:00UGC #6 Omaha PKO275 грн25 000 грн
25.05. (ср)19:30UGC #6 OFC Knockout330 грн20 000 грн
25.05. (ср)20:00UGC #6 Holdem PKO550 грн200 000 грн
25.05. (ср)22:00UGC #6 Hyper PKO110 грн25 000 грн
26.05. (чт)18:00UGC #7 Holdem150 грн30 000 грн
26.05. (чт)19:00UGC #7 Omaha PKO275 грн25 000 грн
26.05. (чт)19:30UGC #7 OFC Knockout330 грн20 000 грн
26.05. (чт)20:00UGC #7 Holdem PKO550 грн200 000 грн
26.05. (чт)22:00UGC #7 Hyper PKO110 грн25 000 грн
27.05. (пт)18:30UGC #8 Holdem150 грн30 000 грн
27.05. (пт)19:00UGC #8 Omaha PKO275 грн25 000 грн
27.05. (пт)20:30UGC #8 Main Event OFC550 грн100 000 грн
27.05. (пт)20:00UGC #8 Holdem PKO550 грн200 000 грн
27.05. (пт)22:00UGC #8 Hyper PKO110 грн25 000 грн
28.05. (сб)18:00UGC #9 Holdem 30 000150 грн30 000 грн
28.05. (сб)20:30UGC #9 Main Event PLO550 грн150 000 грн
28.05. (сб)19:30UGC #9 OFC Knockout330 грн20 000 грн
28.05. (сб)20:00UGC #9 Holdem PKO550 грн350 000 грн
28.05. (сб)22:00UGC #9 Hyper PKO110 грн25 000 грн
29.05. (вс)18:00UGC #10 Holdem150 грн30 000 грн
29.05. (вс)19:00UGC #10 Omaha PKO275 грн25 000 грн
29.05. (вс)19:30UGC #10 OFC Knockout330 грн20 000 грн
29.05. (вс)20:00UGC #10 Main Event PKO750 грн700 000 грн
29.05. (вс)22:00UGC #10 Hyper PKO110 грн25 000 грн

Общая гарантия ивентов составит 4 миллиона гривен! При этом весь рейк, который составит 10% от всех взносов, компания передаст на благотворительность для помощи украинцам, которые пострадали в войне.

Также дополнительно участники Ukrainian Glory Cup могут выиграть до 20 тысяч ТМ в акции "Турниромания". Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.