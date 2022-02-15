Завоюет ли медаль Украина на Олимпиаде-2022? Оцениваем шансы в лыжном двоеборье

Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине? / Фото: Getty Images
Постепенно подходит к своему завершению зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Среди почти трех тысяч спортсменов Украину представляют 45 человек.
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У нашей страны еще нет ни одной медали, однако сегодня ситуация может быть исправлена. На гонку-эстафету в биатлоне выйдут четыре украинца. Также наш спортсмен поборется за медаль в лыжном двоеборье (большой трамплин, 10 км) – Дмитрий Мазурчук.
Букмекеры уже оценили шансы украинца на успех. Parimatch на победу Мазурчука дает один из самых высоких коэффициентов – аж 251.00. Выше нас котируются аж 19 участников. Главным фаворитом ивента считается норвежец Ярл Магнус Риибер.
|УЧАСТНИК
|СТРАНА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|Ярл Магнус Риибер
|Норвегия
|1.40
|Йоханнес Лампартер
|Австрия
|2.00
|Винценц Гайгер
|Германия
|4.50
|Йорген Гробак
|Норвегия
|11.00
|Эрик Френцель
|Германия
|15.00
|Илькка Херола
|Финляндия
|21.00
|Теренс Вебер
|Германия
|21.00
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|Дмитрий Мазурчук
|Украина
|251.00
Отметим, что старт соревнования намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.