15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
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Валенсия --
Барселона --
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Лацио --
Порту --
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Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Заря --
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Динамо --
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Верес --
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Завоюет ли медаль Украина на Олимпиаде-2022? Оцениваем шансы в лыжном двоеборье

Анатолий Дерека
15 февраля, 06:12
Дмитрий Мазурчук представит нашу страну в лыжном двоеборье. Прогноз букмекеров на его успех на Олимпиаде

Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине? / Фото: Getty Images

Постепенно подходит к своему завершению зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Среди почти трех тысяч спортсменов Украину представляют 45 человек.

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У нашей страны еще нет ни одной медали, однако сегодня ситуация может быть исправлена. На гонку-эстафету в биатлоне выйдут четыре украинца. Также наш спортсмен поборется за медаль в лыжном двоеборье (большой трамплин, 10 км) – Дмитрий Мазурчук.

Дмитрий Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекеры уже оценили шансы украинца на успех. Parimatch на победу Мазурчука дает один из самых высоких коэффициентов – аж 251.00. Выше нас котируются аж 19 участников. Главным фаворитом ивента считается норвежец Ярл Магнус Риибер.

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УЧАСТНИКСТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Ярл Магнус РииберНорвегия1.40
Йоханнес ЛампартерАвстрия2.00
Винценц ГайгерГермания4.50
Йорген ГробакНорвегия11.00
Эрик ФренцельГермания15.00
Илькка ХеролаФинляндия21.00
Теренс ВеберГермания21.00
.........
Дмитрий МазурчукУкраина251.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.