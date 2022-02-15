15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
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Рух --
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Головна Гра Букмекер

Чи завоює медаль Україна на Олімпіаді-2022? Оцінюємо шанси у лижному двоборстві

Анатолій Дерека
15 лютого, 06:12
Дмитро Мазурчук представить нашу країну у лижному двоборстві. Прогноз букмекерів на його успіх на Олімпіаді

Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні? / Фото: Getty Images

Поступово підходить до свого завершення зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. Серед майже трьох тисяч спортсменів Україну представляють 45 осіб.

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Наша країна ще не має жодної медалі, проте сьогодні ситуація може бути виправлена. На гонку-естафету в біатлоні вийдуть чотири українці. Також наш спортсмен боротиметься за медаль у лижному двоборстві (великий трамплін, 10 км) – Дмитро Мазурчук.

Дмитро Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекери вже оцінили шанси українця на успіх. Parimatch на перемогу Мазурчука дає один із найвищих коефіцієнтів – аж 251.00. Вище за нас котируються аж 19 учасників. Головним лідером івента є норвежець Ярл Магнус Ріїбер.

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УЧАСНИК КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ
Ярл Магнус РіїберНорвегія1.40
Йоханнес ЛампартерАвстрія2.00
Вінценц ГайгерНімеччина4.50
Йорген ГробакНорвегія11.00
Ерік ФренцельНімеччина15.00
Ілька ХеролаФінляндія21.00
Теренс ВеберНімеччина21.00
.........
Дмитро МазурчукУкраїна251.00

Зазначимо, що старт змагання намічено на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.