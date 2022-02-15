Чи завоює медаль Україна на Олімпіаді-2022? Оцінюємо шанси у лижному двоборстві

Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні? / Фото: Getty Images
Поступово підходить до свого завершення зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. Серед майже трьох тисяч спортсменів Україну представляють 45 осіб.
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Наша країна ще не має жодної медалі, проте сьогодні ситуація може бути виправлена. На гонку-естафету в біатлоні вийдуть чотири українці. Також наш спортсмен боротиметься за медаль у лижному двоборстві (великий трамплін, 10 км) – Дмитро Мазурчук.
Букмекери вже оцінили шанси українця на успіх. Parimatch на перемогу Мазурчука дає один із найвищих коефіцієнтів – аж 251.00. Вище за нас котируються аж 19 учасників. Головним лідером івента є норвежець Ярл Магнус Ріїбер.
|УЧАСНИК
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Ярл Магнус Ріїбер
|Норвегія
|1.40
|Йоханнес Лампартер
|Австрія
|2.00
|Вінценц Гайгер
|Німеччина
|4.50
|Йорген Гробак
|Норвегія
|11.00
|Ерік Френцель
|Німеччина
|15.00
|Ілька Херола
|Фінляндія
|21.00
|Теренс Вебер
|Німеччина
|21.00
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|Дмитро Мазурчук
|Україна
|251.00
Зазначимо, що старт змагання намічено на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.