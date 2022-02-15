Чи завоює медаль Україна на Олімпіаді-2022? Оцінюємо шанси у лижному двоборстві

Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні? / Фото: Getty Images

Поступово підходить до свого завершення зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. Серед майже трьох тисяч спортсменів Україну представляють 45 осіб.

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Наша країна ще не має жодної медалі, проте сьогодні ситуація може бути виправлена. На гонку-естафету в біатлоні вийдуть чотири українці. Також наш спортсмен боротиметься за медаль у лижному двоборстві (великий трамплін, 10 км) – Дмитро Мазурчук.

Дмитро Мазурчук / Фото: НОК Украины

Букмекери вже оцінили шанси українця на успіх. Parimatch на перемогу Мазурчука дає один із найвищих коефіцієнтів – аж 251.00. Вище за нас котируються аж 19 учасників. Головним лідером івента є норвежець Ярл Магнус Ріїбер.

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УЧАСНИК КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ Ярл Магнус Ріїбер Норвегія 1.40 Йоханнес Лампартер Австрія 2.00 Вінценц Гайгер Німеччина 4.50 Йорген Гробак Норвегія 11.00 Ерік Френцель Німеччина 15.00 Ілька Херола Фінляндія 21.00 Теренс Вебер Німеччина 21.00 ... ... ... Дмитро Мазурчук Україна 251.00

Зазначимо, що старт змагання намічено на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.