Завершение пандемии обвалило биткоин? Эксперт объяснил влияние ковида на крипторынок

Курс биткоина сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса в мире / Фото: Getty Images

В 2021 году произошел резкий скачок на рынке криптовалют. Еще в начале года биткоин стоил около 28 тысяч долларов, однако уже в начале ноября криптовалюта побила рекорд, достигнув отметки 69К.

Правда, на выходных случился грандиозный обвал. За одну ночь курс биткоина обвалился до отметки 42 тысячи долларов и смог восстановиться лишь к 47К. Эксклюзивно для Segodnya.ua главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук объяснил причины такого пике.

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"Динамика крипторынка негативная в связи с тем, что появились слухи о завершении периода пандемии во всем мире. Если на протяжении 2020-2021 криптовалюты использовали как защитный инструмент, то, понимая вероятность завершения истории с ковидом, инвесторы поспешили зафиксировать прибыль.

С 4 декабря общая капитализация рынка цифровых активов упала до 2,3 трлн долларов, а биткоин подешевел до 42000 за монету и восстановиться к уровню в 50 тысяч долларов в ближайшие дни не сможет.

Теперь для появления сильного покупателя нам придется ждать либо период новогодних праздников (период "тонкого рынка"), либо очередных негативных новостей относительно ситуации с ковидом, либо геополитических рисков в мире.

Текущая фиксация прибыли на крипторынке ни коим образом не скажется на общей тенденции цен. Можно ждать возобновление спекулятивной активности уже в новогодние праздники.

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Очевидно, что предрождественское ралли будет. Если ожидания были таковы, что биткоин покажет новый максимум, то, получается, что ралли есть, но направление не в поддержку покупателей.

Техническая поддержка цены, к которой будут стремиться продавцы, расположена в районе 38000 за монету. В период мая-июля 2021 года этот уровень часто использовали как сопротивление.

Наличие спекулятивной активности на рынке стоит воспринимать как хороший сигнал, так как интерес к этим активам есть и ценовые колебания еще дадут заработать до конца текущего года на покупках биткоина от диапазона в 38 тысяч".