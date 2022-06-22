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Зал славы покера ждет новую легенду. Названа десятка финалистов

Анатолий Дерека
22 июня, 22:49
В середине июля будет определен новый член Poker Hall Of Fame. На эту награду претендуют десять покерных знаменитостей

Зал славы покера ждет в своем составе новую легенду

Ежегодно организаторы WSOP вспоминают о Зале славы покера (Poker Hall Of Fame) и пополняют его новыми именами. В 2021-м новым членом клуба стал израильтянин Эли Элезра.

В этом году также будет определен новый счастливчик. С начала Мировой серии покера зрители предлагали свои кандидатуры в свободном порядке. Из них организаторы выбрали десять номинантов-финалистов:

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  • Бертран Гроспелье
  • Джош Арье
  • Лейн Флэк (посмертно)
  • Кэти Либерт
  • Майк Матусов
  • Брайан Раст
  • Мэтт Сэведж
  • Лон Макикерн и Норман Чад
  • Исайя Шайнберг
  • Майкл Мизраки

Теперь же действующие члены клуба проголосуют за того, кто окажется среди них. Напомним, что из 60 игроков PHOF в живых остался лишь 31. Победитель будет объявлен 10 июля, когда стартует финальный стол Main Event.

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Также в этот день на WSOP начнется специальный турнир Poker Hall of Fame Bounty NLH за 1979 долларов бай-ина (в честь года основания PHOF). Все живые члены клуба приглашены на него, а за их нокаут игроки будут получать дополнительные баунти.