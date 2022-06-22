Зал славы покера ждет новую легенду. Названа десятка финалистов

Зал славы покера ждет в своем составе новую легенду

Ежегодно организаторы WSOP вспоминают о Зале славы покера (Poker Hall Of Fame) и пополняют его новыми именами. В 2021-м новым членом клуба стал израильтянин Эли Элезра.

В этом году также будет определен новый счастливчик. С начала Мировой серии покера зрители предлагали свои кандидатуры в свободном порядке. Из них организаторы выбрали десять номинантов-финалистов:

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Бертран Гроспелье

Джош Арье

Лейн Флэк (посмертно)

Кэти Либерт

Майк Матусов

Брайан Раст

Мэтт Сэведж

Лон Макикерн и Норман Чад

Исайя Шайнберг

Майкл Мизраки

Теперь же действующие члены клуба проголосуют за того, кто окажется среди них. Напомним, что из 60 игроков PHOF в живых остался лишь 31. Победитель будет объявлен 10 июля, когда стартует финальный стол Main Event.

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Также в этот день на WSOP начнется специальный турнир Poker Hall of Fame Bounty NLH за 1979 долларов бай-ина (в честь года основания PHOF). Все живые члены клуба приглашены на него, а за их нокаут игроки будут получать дополнительные баунти.