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Игрок из Латвии разрушил мечту легенды покера и выиграл почти 2 миллиона долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 июня, 16:31
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Алексей Поняковс сумел остановить Фила Айви на пути к 11-ому золотому браслету. Игрок из Латвии во второй раз триумфовал на WSOP
Алексей Поняковс во второй раз победил на Мировой серии покера
Алексей Поняковс во второй раз победил на Мировой серии покера / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Организаторы уже разыграли около 40 золотых браслетов и приближаются к экватору.

Этой ночью завершился крупный ивент для хайроллеров с бай-ином 100 тысяч долларов. Не все могли позволить себе заплатить такой взнос, поэтому событие собрало 62 входа, нарастив призовой фонд почти до 6М.

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Среди тех, кто попал в призовую зону, оказалось два мастодонта покера. На седьмой позиции финишировал белорус Никита Бодяковский, а титулованный Фил Айви до конца претендовал на победу.

Фил Айви

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Покерный "Тайгер Вудс" имеет в своем активе 10 браслетов, уступая по этому показателю лишь Филу Хельмуту (16). Айви дошел до хедз-апа, где имел почти равное количество фишек с игроком из Латвии Алексеем Поняковсом.

После удачного блефа Фил вышел в явные лидеры. Однако позже его оппонент словил несколько удачных рук и совершил камбэк, лишив Айви такого желанного браслета.

Призовые турнира WSOP High Roller NLH:

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  1. Алексей Поняковс – 1,89 млн долларов
  2. Фил Айви – 1,17 млн долларов
  3. Бенджамин Хит – 805 тыс. долларов
  4. Грегори Йенсен – 571,8 тыс. долларов
  5. Майкл Мончек – 420,9 тыс. долларов
  6. Талал Шакерчи – 321,4 тыс. долларов
  7. Никита Бодяковский – 255 тыс. долларов
  8. Масаши Ойя – 210,4 тыс. долларов
  9. Ник Петранджело – 181 тыс. долларов
  10. Эрик Уорре – 162,6 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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