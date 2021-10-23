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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
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Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
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"Выбей этого ублюдка ради меня": легенда покера 00-х триумфально вернулся на Мировую серию

Анатолий Дерека
23 октября, 14:30
Владелец покерного сайта Джош Арье выиграл третий браслет на WSOP, покорив турнир по Омахе

Джош Арье выиграл турнир на Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. На WSOP съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Сегодня ночью завершился 39-ый турнир по Омахе. Бай-ин события составил 1500 долларов, что привлекло аж 821 игрока. Победителем ивента стал легенда покера 00-ых Джош Арье.

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Нынче американец является владельцем сайта о покере, а на стыке веков дважды становился обладателем золотого браслета WSOP. В 1999 году Джош выиграл ивент по Лимитированному Холдему, а в 2005-ом триумфовал уже в Омахе.

"Чувствую, что я мог бы попасть в Зал славы покера. Я думал про это много лет, что выиграю браслет и, может, попаду в число номинантов.

Но теперь я просто попытаюсь выиграть четвертый трофей. Мне нравится выигрывать деньги. Мне нравится выбивать людей из турнира".

К слову, в 2004 году Арье запомнился скандалом. Парень вышел в 3-макс Main Event WSOP и за шаг до хедз-апа уступил Дэвиду Уильямсу.

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Сразу после вылета во время перерыва Джош побеседовал тет-а-тет с будущим соперником Дэвида Грэгом Реймером, попросив его "выбить этого ублюдка ради меня". Что интересно, Реймер просьбу выполнил и стал чемпионом того события.

Результаты финального стола WSOP #39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) :

  1. Джош Арье – 204,7 тыс долларов
  2. Томми Ле – 126,5 тыс долларов
  3. Роберт Блер – 89,9 тыс долларов
  4. Иван Дейра – 64,8 тыс долларов
  5. Габриэль Андраде – 47,4 тыс долларов
  6. Нитеш Равтани – 35,2 тыс долларов
  7. Лиор Абуди – 26,6 тыс долларов
  8. Чарльз Вильт – 20,3 тыс долларов
  9. Ашор Очана – 15,8 тыс долларов

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