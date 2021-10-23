"Вибий цього виродка заради мене": легенда покеру 00-их тріумфально повернувся на Світову серію

Джош Ар'є виграв турнір на Світової серії покеру / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021 . На WSOP з'їхалися кращі найгравці світу, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Сьогодні вночі завершився 39-ий турнір з Омахи. Бай-ін події склав 1500 доларів, що привернуло аж 821 гравця. Переможцем івенту став легенда покеру 00-их Джош Ар'є.

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Нині американець є власником сайту про покер, а на стику століть двічі ставав володарем золотого браслета WSOP. У 1999 році Джош виграв івент з Лімітованого Холдему, а у 2005-му тріумфував вже в Омасі.

"Відчуваю, що я міг би потрапити в Залу слави покеру. Я думав про це багато років, що виграю браслет і, може, потраплю в число номінантів. Але тепер я просто спробую виграти четвертий трофей. Мені подобається вигравати гроші. Мені подобається вибивати людей з турніру".

До речі, у 2004 році Ар'є запам'ятався скандалом. Хлопець вийшов в 3-макс Main Event WSOP і за крок до хедз-апу поступився Девіду Вільямсу.

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Відразу після вильоту під час перерви Джош поговорив тет-а-тет з майбутнім суперником Девіда Грегом Реймер, попросивши його "вибити цього виродка заради мене". Що цікаво, Реймер прохання виконав і став чемпіоном тієї події.

Результати фінального столу WSOP # 39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) :