23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

"Вибий цього виродка заради мене": легенда покеру 00-их тріумфально повернувся на Світову серію

Анатолій Дерека
23 жовтня, 14:30
Власник покерного сайту Джош Ар'є виграв третій браслет на WSOP, підкоривши турнір з Омахи

Джош Ар'є виграв турнір на Світової серії покеру / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021 . На WSOP з'їхалися кращі найгравці світу, щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Сьогодні вночі завершився 39-ий турнір з Омахи. Бай-ін події склав 1500 доларів, що привернуло аж 821 гравця. Переможцем івенту став легенда покеру 00-их Джош Ар'є.

Реклама

Нині американець є власником сайту про покер, а на стику століть двічі ставав володарем золотого браслета WSOP. У 1999 році Джош виграв івент з Лімітованого Холдему, а у 2005-му тріумфував вже в Омасі.

"Відчуваю, що я міг би потрапити в Залу слави покеру. Я думав про це багато років, що виграю браслет і, може, потраплю в число номінантів.

Але тепер я просто спробую виграти четвертий трофей. Мені подобається вигравати гроші. Мені подобається вибивати людей з турніру".

До речі, у 2004 році Ар'є запам'ятався скандалом. Хлопець вийшов в 3-макс Main Event WSOP і за крок до хедз-апу поступився Девіду Вільямсу.

Реклама

Відразу після вильоту під час перерви Джош поговорив тет-а-тет з майбутнім суперником Девіда Грегом Реймер, попросивши його "вибити цього виродка заради мене". Що цікаво, Реймер прохання виконав і став чемпіоном тієї події.

Результати фінального столу WSOP # 39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) :

  1. Джош Ар'є – 204,7 тис доларів
  2. Томмі Ле – 126,5 тис доларів
  3. Роберт Блер – 89,9 тис доларів
  4. Іван Дейра – 64,8 тис доларів
  5. Габріель Андраде – 47,4 тис доларів
  6. Нітеш Равтані – 35,2 тис доларів
  7. Ліор Абуді – 26,6 тис доларів
  8. Чарльз Вільт – 20,3 тис доларів
  9. Ашор Очана – 15,8 тис доларів

Реклама