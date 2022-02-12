12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Вся надежда на Миколенко: сможет ли Эвертон одолеть Лидс в матче за выживание

Кирилл Круторогов
12 февраля, 08:12
Кирилл Круторогов ставит на то, что Эвертон и Лидс забьют и "ириски" не проиграют. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Сегодня в АПЛ стартует 25 тур чемпионата Англии. В одном из поединков дня Эвертон примет Лидс. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЭВЕРТОН – ЛИДС
12 февраля, суббота, в 17:00, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90

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Битва соседей по турнирной таблице, которые не чувствуют себя там комфортно. Лидс идет 15-ым, опережая команды из зоны вылета на шесть очков. Эвертон расположился на ступень ниже, имея на четыре балла меньше и игру в запасе.

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Результаты обеих команд в Премьер-лиге оставляют желать лучшего. "Ириски" в чемпионате не побеждают шесть туров кряду, взяв за этот период одно очко.

Дебютный матч Лэмпарда у руля команды в АПЛ завершился поражением от не самого сильного Ньюкасла (1:3). "Лебеди" в последних девяти турах дважды победили и потерпели пять поражений. Эвертону не помогут Дукуре, Годфри, Делф и Дэвис.

Лэмпард стал новым тренером Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Но наставник команды надеется, что Миколенко, пропустивший предыдущий тур, сможет выйти не поле, потому что является единственным левшей среди крайних защитников. У Лидса также немало кадровых потерь – Жуниор Фирпо, Гринвуд, Бэмфорд, Купер и Филлипс вне игры.

ПРОГНОЗ: Во-первых, хочется верить, что Виталий Миколенко действительно появится в стартовом составе. Во-вторых, думается, его команда не проиграет. Ожидаю, что забьют обе.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Эвертон не проиграет – 1.45
  • обе забьют – 1.57